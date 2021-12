Sisačke obitelji u mobilnim i montažnim ‘kućama nade’

– Ružno je to reći, ali čini se da se morao dogoditi potres da se neke stvari pokrenu. Deset godina živjeli smo u kući APN-a, čekali da se riješe papiri da bismo je mogli otkupiti pa da ulažemo u nešto svoje, no to nismo dočekali. Potres je prvi došao, uništio kuću i mi smo se našli na cesti. Sam Bog doveo nam je Caritasove volontere kojima smo objasnili situaciju i odlučili su nam pomoći. Prvo smo četiri mjeseca bili u kontejneru, a živjeti s petero djece u tako malom prostoru nije bilo lako. Onda smo čuli da se prodaje ova kuća udaljena nekoliko stotina metara od našeg dosadašnjeg doma i Caritas ju je odlučio kupiti. Činilo nam se da je to nekako najbolje i najbrže rješenje, ali bez Caritasa nikada ne bismo to uspjeli. Već smo šest mjeseci u novom domu, uređujemo kuću pomalo i, hvala Bogu, ova kuća je sada naša i ne moramo se više brinuti hoće li nas odavde netko istjerati – u dahu nam je ispričala Nada Jezerčić iz sela Babina Rijeka kraj Donjih Kukuruzara, čija je sedmeročlana obitelj sada napokon dobila svoj dom.

Konkretne mjere

S petero djece u dobi od dvije do 12 godina, uz pomoć Caritasa, a unatoč potresu, stvorena je ovako Nadi i Berislavu Jezerčiću sigurnost koja im jamči ostanak na ovom području.

A to je i cilj svih nastojanja Caritasa Sisačke biskupije u ovih godinu dana nakon razornog potresa koji je ostavio teške posljedice na području matične im biskupije. Od prvog dana Caritas Sisačke biskupije uz pomoć više od 3000 volontera organizirao se i uključio u zbrinjavanje stradalih kako bi ublažio posljedice stradavanja, a nakon onih prvih mjeseci i hitnih intervencija u vidu podjele hrane i druge pomoći, gdje je podijeljeno 900 tona donacija hrane, higijenskih potrepština, goriva, građevinskog materijala, grijalica, peći, agregata, namještaja, invalidskih pomagala, odjeće i obuće u vrijednosti većoj od 44 milijuna kuna, vrlo brzo prešlo se i na rješavanje samih stambenih problema stradalnika.

Tu je pomogla donacija Hrvatskog Caritasa od 200 stambenih modula, a 20 dodatnih modula i mobilnih kuća postavio je Caritas Sisačke biskupije.

– Brzo smo shvatili da nam je strateški cilj da konkretnim mjerama zadržimo ljude na ovom prostoru, podignemo kvalitetu njihova života i tako pomognemo revitalizaciji područja pogođenog potresom. Materijalna sredstva pristigla iz cijeloga svijeta usmjerena su tako kroz nekoliko projekata na gradnju, kupnju, sanaciju štete te opremanje kuća stradalih obitelji, te provedbu onih projekata koji će krajnjim korisnicima na ovom području pružiti konkretnu, dugoročniju pomoć – kazuje Stjepan Vego, glasnogovornik Caritasa Sisačke biskupije.

Obitelj Jezerčić tako su zbrinuli kroz projekt “Dom za 5+” kojim su obuhvaćene stradale obitelji s petero i više djece. Zbog iznimne hitnosti za tri obitelji kupljene su kuće, a za dvije obitelji u tijeku je izrada potrebne dokumentacije te će se uskoro započeti s gradnjom. Tu je i obitelj Vjekoslave i Klementine Sušec iz Majskih Poljana kojima je u potpunosti srušena. Morali su otići iz svog doma te su uz vlastite snage i pomoć Caritasa kupili i uređuju kuću u Glini koja je danas veliko gradilište. Također, drugim obiteljima kojima su domovi mogli biti obnovljeni dali su vaučere za kupnju građevinskog materijala kako bi ih mogli sanirati.

Kao najranjivija skupina u posebno teškoj situaciji našli su se samci i starije osobe, kojih je na ovom području bilo mnogo. Za takve stradalnike Caritas je sagradio i opremio 29 montažnih kuća.

Jedna od takvih obitelji je ona Ljubice i Milana Lončarića iz Siska.

– Kuća nam je stara 102 godine i potres ju je tako oštetio da se nismo usudili više živjeti unutra. Nakon potresa osam smo dana živjeli u šupi uz kuću, pa smo otišli u hotel u Crikvenicu. Caritas nas je pronašao i ponudio nam da sagrade ovu kuću koja je odlična. Unutra je toplije nego što je prije potresa bilo u našoj zidanoj kući, a za nas dvoje i moju majku stvarno je dobro unutra. Najbolje od svega je što je ta kuća tik do ove stare u kojoj smo živjeli više od 50 godina. Najljepše nam je ipak na svome, imamo osjećaj kao da smo i dalje u svojoj staroj kući – govori nam Milan Lončarić iz Zvonimirove ulice koja je jako stradala u potresu. U toj sisačkoj ulici kuće su starije gradnje pa su mnoge završile s crvenom naljepnicom.

Drvene kuće

Caritas Sisačke biskupije u suradnji s Udrugom “Seljaci pomažu seljacima” iz Austrije pružao je pomoć i u ruralnim krajevima županije. Tako je kroz projekt “Kuća nade” do sada sagrađeno 63 drvenih kuća kako bi oni koji se bave poljoprivredom ostali u blizini svojih stradalih domova i na svojim imanjima te kako bi ondje i dalje mogli obrađivati zemlju i brinuti se o stoci.