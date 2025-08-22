Stoka ugiba zbog antraksa, čeka se cjepivo za plavi jezik

Čak 27.698 goveda, koza, ovaca, magaraca i konja cijepili su do danas ovlašteni veterinari u osam bedreničnih distrikta u Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji gdje službeno od početka srpnja hara bedrenica ili antraks. Iako je većina životinja na tim područjima procijepljena – prema procjenama će ih se ukupno cijepiti između 40 i 45 tisuća – na pojedinim farmama i dalje se registriraju uginuća, koja su moguća kao i posljedica cjepiva.

Tek svaki treći uzorak negativan

Ako je životinja već zaražena, naročito ako joj uzročnik već u krvi (septikemija) sigurno će uginuti premda je cijepljena, kazali su nam nedavno iz Hrvatskog veterinarskog instituta (HVI). Od veterinarske inspekcije Državnog inspektorata (DIRH) doznajemo kako je u međuvremenu na prvim gospodarstvima, gdje je obavljeno cijepljenje stoke, među kojima su i ona na kojima je evidentirana bolest, već prošlo vrijeme stjecanja imuniteta (14-21 dan), odnosno protutijela na virus, pa te životinje već slobodno mogu i u promet. HVI je do danas zaprimio ukupno 204 uzorka uginule stoke na bedrenicu, od kojih je 160 bilo pogodno za obradu. Od toga ih je 109 pozitivno na bedrenicu (98 goveda, 2 koze, 7 ovaca, 1 lane i 1 magarac). Pozitivne životinje su iz 14 objekata s područja Općine Vrlika, po četiri su zaražena u Civljanama, Biskupiji i Drnišu, 10 u Ružiću, dva u Kijevu te po jedno u Muću i Hrvacama.

Ni bolest plavog jezika, serotip 8, ne spava. Do sada je, doznajemo iz DIRH-a, potvrđena na 20 farmi, zadnja dva su u Istarskoj i Karlovačkoj županiji, što znači da je bolest do sada evidentirana u šest hrvatskih županija. Čeka se da Ministarstvo poljoprivrede nabavi cjepiva protiv te bolesti koje će biti dobrovoljno za vlasnike životinja jer se bolest ne prenosi sa životinje na životinju, već isključivo vektorskim putem, preko komaraca.

85 prekršajnih naloga

– S obzirom na ljeto, pojačanu aktivnost komaraca kao prijenosnika bolesti te činjenicu da se životinje u ovom periodu uglavnom drže na otvorenom, očekuje se daljnje širenje bolesti. Takav razvoj situacije uobičajen je i u ostalim državama članicama EU – kazali su ovih dana iz resornog ministarstva. Za sada je, čini se, utihnula samo afrička svinjska kuga (ASK) na istoku Hrvatske, zbog koje je samo na području Općine Jagodnjak ukupno usmrćeno 2289 svinja na 146 gospodarstava, 95 u Jagodnjaku, 40 u Bolmanu, 7 u Novom Bolmanu i 4 u Majškim Međama, uključujući usmrćivanja po pozitivnim nalazima, preventivna usmrćivanja i usmrćivanja na neregistriranim gospodarstvima. Zbog neodgovarajućeg brojnog stanja svinja sa stanjem u aplikaciji VETIS, neprijavljivanja brojnog stanja, nevođenja propisane evidencije na gospodarstvu, nedostatka prateće dokumentacije kod kupovine svinja, biosigurnosnih mjera... podnijet će se 85 prekršajnih naloga.