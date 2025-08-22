Naši Portali
EVO DETALJA VELIKOG POSLA

Ivan Rakitić senzacionalnim potezom zaludio Split i Dalmaciju, ovo je mogao izvesti samo on

Split: Zagrijavanje igrača uoči susreta Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
22.08.2025.
u 22:21

Hajduk je na pragu senzacionalnog pojačanja iz španjolske La Lige, a ključnu ulogu u cijelom poslu odigrao je novi tehnički direktor Ivan Rakitić. Ugledni španjolski novinar Hector Gomez otkrio je kako je bivši hrvatski reprezentativac iskoristio svoje veze i poznanstva kako bi na Poljud doveo Huga Guillamóna

Vijest koja je odjeknula hrvatskim nogometnim krugovima, a koju je prvi objavio talijanski insajder Matteo Moretto, dobila je svoju potvrdu i konkretne detalje od strane španjolskih medija. Prema pisanju Hectora Gomeza, novinara koji detaljno prati zbivanja u Valenciji, bivši španjolski reprezentativac i dugogodišnji član tog kluba, Hugo Guillamón, postat će novi igrač Hajduka. Gomez je na društvenoj mreži X bio vrlo direktan, napisavši kako je upravo Ivan Rakitić "potpisao" Guillamóna, aludirajući na njegovu presudnu ulogu u realizaciji ovog posla koji se donedavno činio gotovo nemogućim za splitski klub. Rakitić, koji je nedavno preuzeo funkciju tehničkog direktora, očito je odmah počeo koristiti svoje bogato iskustvo i poznanstva stečena igranjem u najjačoj španjolskoj ligi.

Hugo Guillamón (25) nije nepoznato ime ljubiteljima nogometa. Riječ je o igraču koji je čitavu svoju profesionalnu karijeru proveo u Valenciji, klubu za koji je odigrao čak 146 službenih utakmica. Njegov talent prepoznat je od najranijih dana, prošao je sve omladinske kategorije španjolske reprezentacije, a za seniorsku vrstu upisao je tri nastupa i postigao jedan pogodak. Iako mu je prirodna pozicija ona zadnjeg veznog igrača, Guillamón je izuzetno polivalentan te je često uspješno igrao i na poziciji središnjeg braniča. U jednom trenutku svoje karijere, njegova tržišna vrijednost prema Transfermarktu iznosila je vrtoglavih 25 milijuna eura, što dovoljno govori o kakvom se igračkom kalibru radi.

Ono što ovaj transfer čini posebno impresivnim su financijski uvjeti pod kojima se realizira. Naime, Guillamón na Poljud stiže potpuno besplatno. On će, prema navodima Gomeza, raskinuti ugovor s Valencijom, a španjolski velikan će tim potezom uštedjeti značajan iznos, procjenjuje se između 500.000 i 600.000 eura, koliko bi mu morali isplatiti za preostalo trajanje ugovora. Za Hajduk je ovo izvanredan posao jer dobiva igrača iznimne kvalitete bez plaćanja odštete, što je potez koji nosi jasan potpis novog sportskog vodstva kluba i nagovještava ambiciozniju transfer politiku.
Ključne riječi
Hajduk Hugo Guillamon Ivan Rakitić

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Original_Brexit
Original_Brexit
23:31 22.08.2025.

Rakitić plaća iz svog džepa od arapskih milijuna.

NE
nekorisnik1
23:36 22.08.2025.

Gotovo,Hajduk prvak...

