Mislila je da ima bolove u trbuhu, a onda je rodila bebu u WC-u: 'Nisam imala pojma da sam trudna'

Postoje slučajevi u kojima žene nisu ni slutile da su trudne sve dok nije došao trenutak poroda, ponekad čak i potpuno iznenadno, u javnim prostorima ili kod kuće. Ovaj fenomen, poznat kao "prikrivena trudnoća" ili "trudnoća bez simptoma", relativno je rijedak, ali znanstveno potvrđen. Razlozi mogu biti različiti, od neprepoznavanja tipičnih simptoma trudnoće, nepravilnih mjesečnica, do toga da tijelo ne pokazuje uobičajene znakove, pa čak i psiholoških faktora koji utječu na svijest žene o trudnoći. Takvi slučajevi često izazivaju šok i nevjericu, ali i zanimanje medicinske i šire javnosti. Helen (45) i Michael Green (45) iz Ujedinjenog Kraljevstva bili su na 10-dnevnom putovanju u Kanadi sa svojom 6-godišnjom kćeri Darcy.

Stigli su u svoju hotelsku sobu 21. svibnja i ušuškali se u krevet do 23 sata. Manje od tri sata kasnije, Britanka iz Bristola probudila se s bolovima u trbuhu i potrčala prema kupaonici s naglom potrebom za guranjem. "Nisam imala pojma što se događa, moje tijelo je jednostavno preuzelo kontrolu. Nakon dva snažna napinjanja, rodila se beba, pa sam je podigla iz WC-a i držala u naručju", opisala je Helen. Michael je probudio plač novorođenčeta te je odmah nazvao hitne službe. Vatrogasci su stigli u roku od 10 minuta da bi ih odvezli u bolnicu, piše New York Post.

"Bio sam toliko u šoku da smo jedva mogli shvatiti što se događa,. Nismo znali je li beba dobro ili je li dovoljno razvijena. Nismo čak ni provjerili je li dječak ili djevojčica, to nam je otkrio hitni medicinski tehničar", ispričao je Michael. Helen je doživjela ono što medicinski stručnjaci nazivaju kriptičnom trudnoćom, unatoč tome što je imala redovite mjesečnice. "Nisam uopće imala pojma da sam trudna, sve se činilo potpuno normalno. Radila sam, vježbala, nosila istu odjeću i jela istu hranu kao i obično. Čak su i liječnici u bolnici bili jako iznenađeni", rekla je 45-godišnjakinja.

Helen nije imala simptome tijekom trudnoće i doživjela je niz spontanih pobačaja nakon što je rodila Darcyja, pa je pretpostavila da je u perimenopauzi. "U bolnici su me stalno pitali o trudnoći, a ja im nisam mogla odgovoriti, samo sam govorila 'Ne znam'", rekla je Helen. Par, osim kćeri Darcy, ima i 18-godišnjeg sina Harryja. Helen je objasnila je da je u te dvije trudnoće imala izražen trbuh.

Iako je bio ogroman šok, obitelj je presretna zbog divnog iznenađenja svoje kćeri Olivije koja je dobila ime po jednoj od medicinskih sestara u bolnici. "Samo je došla i čini se kao da je oduvijek s nama. Sada sve djeluje potpuno. Svi smo presretni zbog nje", rekla je Helen. Michael, koji radi u financijskim uslugama rekao je da sve još uvijek djeluje nestvarno. "Bilo je to stvarno kaotično razdoblje. Ona je prava radost!", dodao je.

Obitelj i prijatelji su ostali zapanjeni kada su Helen i Michael poslali poruke s tekstom: "Ne brinite, ali Helen je u bolnici" uz fotografiju na kojoj Darcy drži Oliviju. Mama i beba su otpuštene sljedeći dan iz bolnice, ali budući da Olivia nije imala dokumente, nisu mogli napustiti Kanadu i morali su čekati rodni list i putovnicu. "Registracija njezina rođenja bila je noćna mora. Sve što smo imali bili su otpusni papiri iz bolnice. Postojala je zbrka oko toga je li rođena kod kuće jer je rođena u hotelu ili u bolnici jer je posteljica rođena u bolnici", objasnili su.

Morali su dobiti potpisane dokumente od liječnika i bolničara te su rekli da je cijeli proces bio vrlo iscrpljujući i stresan. Tijekom borbe s birokratskim problemima, malena Olivia je sa svojom obitelji posjetila CN Tower, Niagarine slapove te je prisustvovala trima bejzbol utakmicama. "Na kraju smo dobili produženi odmor i proveli stvarno, posebno vrijeme zajedno. Bilo je jako teško ne znati koliko ćemo dugo biti tamo i jako stresno radnim danima juriti za rodnim listom i putovnicom, ali vikendima nam je bilo odlično vikendom kada su svi uredi bili zatvoreni", ispričala je Helen.

Obitelj je konačno uspjela odletjeti kući 25. lipnja, više od mjesec dana nakon početka njihove kanadske turneje. "Shvatiti da imate bebu je teško, ali to je nešto sasvim drugo kada niste ni znali da ste trudni. Unutar nekoliko dana počelo je djelovati prirodno da imam bebu, i bilo je to pravo veselje", zaključila je Helen.