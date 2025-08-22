FOTO Malo čudo nadomak Varaždina: Ovo vrijedi vidjeti

Iza projekta stoji Vladimir Flegar, zaljubljenik u zeleno kiparstvo, koji je svoju strast pretvorio u životni poziv. Priča započinje davne 1995. godine kada je, nakon gubitka posla, odlučio krenuti novim putem.
"Kad sam dobio otkaz, morao sam se nekako snaći. Novi posao nisam mogao pronaći pa sam se posvetio obiteljskom OPG-u i poljoprivredi, izrađivao sam suvenire, a topiary mi je isprva bio tek usputni hobi. Sve sam naučio sam", prisjeća se Flegar.
Posjetitelji mogu vidjeti raznolike tematske cjeline - od dinosaura, željezničke postaje i Anđelinjaka, pa sve do Svete obitelji. U parku je ispričano oko 30 različitih priča kroz prirodne zelene forme.