FOTO Malo čudo nadomak Varaždina: Ovo vrijedi vidjeti

U mirnom Sračincu kraj Varaždina krije se malo čudo oblikovano škarama i maštom - Topiary park, mjesto gdje priroda postaje umjetnost.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Tisuće zelenih listova pretvoreno je u figure dinosaura, anđela i likova iz priča. Mnogi još ne znaju da je ovo prvi i jedini takav park u Hrvatskoj, a drugi u čitavoj Europi.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Iza projekta stoji Vladimir Flegar, zaljubljenik u zeleno kiparstvo, koji je svoju strast pretvorio u životni poziv. Priča započinje davne 1995. godine kada je, nakon gubitka posla, odlučio krenuti novim putem.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
"Kad sam dobio otkaz, morao sam se nekako snaći. Novi posao nisam mogao pronaći pa sam se posvetio obiteljskom OPG-u i poljoprivredi, izrađivao sam suvenire, a topiary mi je isprva bio tek usputni hobi. Sve sam naučio sam", prisjeća se Flegar.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Topiary park danas broji oko 400 zelenih skulptura, a sve se izrađuje ručno sa škarama i bez ikakvih strojeva.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
"Radimo bez pomagala, kalupa i mreža. Svaka skulptura formira se već od malih pelcera, što traži puno strpljenja i znanja", objašnjava Vladimir.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Posjetitelji mogu vidjeti raznolike tematske cjeline - od dinosaura, željezničke postaje i Anđelinjaka, pa sve do Svete obitelji. U parku je ispričano oko 30 različitih priča kroz prirodne zelene forme.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Topiary umjetnost datira još iz vremena starog Rima, no tematskih parkova poput ovog danas je na svijetu svega sedam. U Europi postoji samo još jedan – u belgijskom gradu Durbuyju.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Uz stalni rast broja skulptura, Vladimir i supruga Anica, koja mu pomaže u radu i održavanju, planiraju dodatne sadržaje.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
"Želja nam je dobiti dozvolu za postavljanje šatora za svadbe i druge svečanosti", najavljuje Anica Flegar.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
