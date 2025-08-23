Znanstvenici otkrili parazita koji može ugasiti ljudski senzor za bol: 'Ima golem potencijal'

Šistosomijaza, poznata i kao bilharzija, ozbiljna je parazitska bolest koju uzrokuje metilj Schistosoma mansoni, osobito raširen u tropskim i suptropskim područjima. Do zaraze dolazi prilikom kupanja ili rada u zagađenoj slatkoj vodi, gdje mikroskopske ličinke parazita prodiru kroz kožu. Ono što je zapanjujuće jest da taj prodor, koji bi trebao biti bolan, prolazi potpuno neprimjetno, bez ikakve boli ili svrbeža, omogućujući parazitu da tiho započne svoju invaziju.

Nedavno istraživanje, objavljeno u časopisu The Journal of Immunology, konačno je razotkrilo tajnu ovog "tihog uljeza". Znanstvenici su otkrili da ličinke S. mansoni ispuštaju specifične molekule koje djeluju kao lokalni anestetik. Te molekule ciljano blokiraju protein TRPV1+, koji se nalazi u živčanim završecima i služi kao primarni senzor za bol i toplinu, prenosi Science alert. U suštini, parazit je tijekom evolucije razvio sofisticiran mehanizam kojim učinkovito "gasi" alarmni sustav tijela na mjestu ulaska, osiguravajući si neometan i neotkriven pristup krvotoku.

Ovo fascinantno otkriće ima golem potencijal koji nadilazi parazitologiju. Kako ističe dr. De'Broski R. Herbert s Medicinskog fakulteta Tulane, proučavanje ovih prirodnih molekula za suzbijanje boli moglo bi dovesti do razvoja potpuno nove generacije analgetika. Izoliranjem i repliciranjem spojeva koje parazit koristi, znanstvenici se nadaju stvoriti lijekove koji bi mogli ublažiti kronične bolove povezane s upalnim stanjima, poput artritisa, nudeći sigurniju i učinkovitiju alternativu opioidima, koji sa sobom nose rizik od ovisnosti.

Studija je otkrila još jedan ključan detalj: protein TRPV1+ nema samo ulogu u signaliziranju boli, već je i presudan za aktivaciju prve linije imunološke obrane. Kada je aktivan, on pokreće lokalnu upalnu reakciju koja pomaže u uništavanju ličinki. Blokiranjem ovog proteina, parazit ne samo da izbjegava detekciju, već istovremeno i paralizira imunološki odgovor na mjestu infekcije. Ovo saznanje otvara put i za razvoj prevencije. Znanstvenici sada razmatraju mogućnost stvaranja zaštitne kreme ili gela koji bi sadržavao tvari koje aktiviraju TRPV1+ na koži, čime bi se tijelo unaprijed "upozorilo" na uljeza i spriječila sama infekcija.