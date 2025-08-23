FOTO: Ovo su naši Karibi. Pogledajte nezaboravne prizore rajske hrvatske plaže

Ako bismo morali odabrati jednu plažu na Jadranu koja savršeno spaja tirkizno more, bijeli pijesak i mirnu atmosferu, to bi bio Sakarun. Smještena na sjeverozapadnom dijelu Dugog otoka, ova bajkovita uvala već godinama nosi titulu jedne od najljepših hrvatskih plaža – i s razlogom.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Za razliku od većine hrvatskih plaža koje su šljunčane ili stjenovite, Sakarun je pravi mali dragulj s bijelim pijeskom i kristalno čistim morem koje podsjeća na egzotične Karibe. 
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
More je plitko, što ga čini idealnim za obitelji s djecom, ali i za one koji jednostavno vole beskrajno brčkanje.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Iako je Sakarun sve poznatija među turistima, i dalje uspijeva zadržati opuštenu i intimnu atmosferu. Nema bučnih klubova ni betonskih šetnica – ovdje dani prolaze u znaku uživanja u prirodi, zvuku valova i mirisu borove šume koja okružuje uvalu.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Do plaže se najlakše stiže iz mjesta Božava ili Verunić, a iz Zadra redovito vozi trajekt do Dugog otoka. Ljeti prometuju i turistički vlakići koji spajaju obližnja mjesta s plažom, što cijelom iskustvu daje šarm djetinjeg putovanja na more.
Foto: Dino Stanin/PIXSELL
Na Sakarunu nema velikih ugostiteljskih objekata – samo nekoliko sezonskih beach barova koji nude piće, lagane zalogaje i hlad na drvenim terasama. 
Foto: Dino Stanin/POSEBNA PONUDA
Sve je jednostavno i nenametljivo, baš onako kako i treba biti kad želite pobjeći od gužvi i stresa.
Foto: Dino Stanin/POSEBNA PONUDA
Plaža Sakarun nije samo još jedna destinacija za kupanje – to je doživljaj Mediterana kakav je nekad bio. Spoj prirodne ljepote, jednostavnosti i laganog ritma života ono je što ovu plažu čini posebnom. 
Foto: Dino Stanin/POSEBNA PONUDA
Bilo da dolazite s obitelji, prijateljima ili sami, Sakarun je mjesto gdje vrijeme stane, a more i pijesak postanu vaša najveća briga.
Foto: Dino Stanin/POSEBNA PONUDA
