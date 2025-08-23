FOTO: Ovo su naši Karibi. Pogledajte nezaboravne prizore rajske hrvatske plaže
Ako bismo morali odabrati jednu plažu na Jadranu koja savršeno spaja tirkizno more, bijeli pijesak i mirnu atmosferu, to bi bio Sakarun. Smještena na sjeverozapadnom dijelu Dugog otoka, ova bajkovita uvala već godinama nosi titulu jedne od najljepših hrvatskih plaža – i s razlogom.
Iako je Sakarun sve poznatija među turistima, i dalje uspijeva zadržati opuštenu i intimnu atmosferu. Nema bučnih klubova ni betonskih šetnica – ovdje dani prolaze u znaku uživanja u prirodi, zvuku valova i mirisu borove šume koja okružuje uvalu.
Do plaže se najlakše stiže iz mjesta Božava ili Verunić, a iz Zadra redovito vozi trajekt do Dugog otoka. Ljeti prometuju i turistički vlakići koji spajaju obližnja mjesta s plažom, što cijelom iskustvu daje šarm djetinjeg putovanja na more.
Plaža Sakarun nije samo još jedna destinacija za kupanje – to je doživljaj Mediterana kakav je nekad bio. Spoj prirodne ljepote, jednostavnosti i laganog ritma života ono je što ovu plažu čini posebnom.