STUČNJACI UPOZORAVAJU

Ovo su najzaraznije bolesti svijeta: Jedna osoba zarazi stotine u samo dva koraka

23.08.2025.
Dok je pandemija koronavirusa podsjetila na filmske scenarije, znanost otkriva patogene čija je moć širenja daleko veća. Ključ za razumijevanje leži u reprodukcijskom broju (R0), koji mjeri koliko će jedna zaražena osoba u prosjeku zaraziti drugih.

Reprodukcijski broj (R0) ključan je pokazatelj zaraznosti. Ako je veći od jedan, slijedi širenje bolesti. Apsolutni pobjednik u zaraznosti su ospice (morbili), s R0 brojem od 12 do 18. Njihova moć je zastrašujuća: dva ciklusa prijenosa od jedne osobe mogu zaraziti 342 ljudi. Virus je toliko virulentan da se širi česticama zrakom i može zaraziti osobu koja uđe u prostoriju i dva sata nakon što ju je zaraženi napustio. Globalni porast slučajeva posljedica je pada stope cijepljenja.

Visoko na ljestvici su i hripavac (pertusis) s R0 od 12 do 17, vodene kozice (varičele) s R0 od 10 do 12 te COVID-19 s R0 od 8 do 12. Sve mogu izazvati teške komplikacije poput upale pluća ili meningitisa, piše Science alert. Istovremeno, niža zaraznost ne znači manju opasnost. Tuberkuloza (TBC), s R0 do 4, širi se sporije, no opasna je zbog teškog liječenja i otpornosti na antibiotike. Slično, smrtonosna ebola ima niži R0 (1.5-2.5) jer se prenosi samo izravnim kontaktom.

Gledajući u budućnost, percepcija rizika se mijenja. Anketa na 187 stručnjaka iz 57 zemalja, prema planu Svjetske zdravstvene organizacije, otkrila je da najveću zabrinutost zbog pandemijskog potencijala izazivaju virusi gripe, koje je 79 % stručnjaka rangiralo na vrh. Slijede ih "Bolest X" (nepoznati patogen), SARS-CoV-2 i ebola, što pokazuje da su respiratorni patogeni najveća prijetnja.

Prijetnja bolesti ovisi o lakoći širenja. Zato je cijepljenje ključno, ne samo za osobnu zaštitu, već i za kolektivni imunitet koji štiti najranjivije – dojenčad, trudnice i imunokompromitirane. Prema Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, za zaustavljanje ospica potrebno je cijepiti 92 do 95 posto populacije.

