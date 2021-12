Snažan potres jačine 5.4 stupnja po Richteru zatresao Grčku i Tursku: 'Dugo je trajao, sve se pomicalo'

Potres jačine 5.4 stupnja po Richteru zatresao je Grčku i Turski u nedjelju u 19 sati i 59 minuta. Za sada nema informacija o šteti ili žrtvama.

Potres je zabilježen 66km južno od otoka Karpathosa na dubini od deset kilometara, piše EMSC.

M5.4 #earthquake (#σεισμός) strikes 110 km E of #Ierápetra (#Greece) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/sf47k3dBBZ