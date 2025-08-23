Tko je čovjek koji Zelenskog ruši iz Londona? Njihovo neprijateljstvo traje odavno

Ruski predsjednik Vladimir Putin traži da mu Ukrajina preda Donbas, odrekne se ambicija da uđe u NATO, bude neutralna i da ne pušta zapadne vojnike u zemlju, prenio je Reuters pozivajući se na tri upućena izvora. U najdetaljnijem izvješću do sada o Putinovoj ponudi na summitu na Aljasci s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, Reuters je uspio utvrditi obrise onoga što bi Kremlj želio u mogućem mirovnom sporazumu za okončanje rata u kojem su poginule i ozlijeđene stotine tisuća ljudi.



Ruski izvori rekli su da je Putin pristao na kompromis u pogledu teritorijalnih zahtjeva koje je iznio u lipnju 2024., po kojima bi Kijev morao prepustiti sav teritorij četiriju regija na koje Moskva polaže pravo: Donecka i Luhanska na istoku Ukrajine, koji zajedno čine Donbas, plus Hersona i Zaporižje na jugu. U svojem novom prijedlogu, Putin je ostao pri svojem zahtjevu da se Ukrajina u potpunosti povuče iz dijelova Donbasa koje još kontrolira. Moskva bi zauzvrat zamrznula sadašnje linije bojišnice u Zaporižji i Hersonu. Rusija kontrolira oko 88 posto Donbasa i 73 posto Zaporižje i Hersona. Moskva je spremna također predati male dijelove Harkivske, Sumske i Dnjipropetrovske oblasti koje kontrolira kao dio mogućeg sporazuma, rekli su izvori.