U Benkovcu zbog prosvjeda otkazana predstava, organizatorica: Okružili su me, vrijeđali i prijetili mi

Melita Vrsaljko, organizatorica Nosi se festivala u Benkovcu, danas je na Facebook objavila da se zbog prosvjeda branitelja otkazala predstava koja se trebala održati iza Gradske knjižnice. "Kada sam ih pokušala snimiti s javne površine, njih 20 me okružilo i verbalno vrijeđalo. Policija nije napravila ništa, samo je to gledala u tišini, iako sam ih zvala da dođu. Nediljko Genda, jedan od "vođa" benkovačkih branitelja, zvao je nekog na mobitel i tražio da neko dođe i da me se makne s javne površine (sve dokumentirano). Dolazi sve vise i vise muškaraca koje jedva i policija kontrolira", napisala je u objavi.

"Ljudi su me okružili, vrijeđali i prijetili mi. Rekli su mi da sam kurva i da me treba baciti pod auto, a jedan me i udario htjevši mi srušiti mobitel", ispričala je za 24sata. "Tijekom marša pjevali su pjesme i stalno vikali “Za dom spremni”. Zvali smo policiju ali nije reagirala, iako su bili pristuni tamo. Nisu mogli obuzdati te ljude. Sve je bilo kaotično. Posjetitelji su napustili od straha festival jer policija nije mogla zaustaviti te ljude. Uz to, rekli su mi da napustim grad jer ne mogu garantirati moju sigurnost. Policija nije napravila ništa, samo je to gledala u tišini, iako sam ih zvala da dođu."

Prema riječima Vrsaljko, oko stotinu osoba – među kojima su bili i članovi zadarske Torcide – uputilo se prema lokaciji na kojoj je trebala biti održana predstava. U jednom trenutku, njih petnaestak ju je opkolilo jer ih je snimala mobitelom, iako se nalazila na javnoj površini. Zbog tog incidenta, predstava Ubu ovo ono Trupe OvoOno, koja se izvodila u sklopu festivalskog programa, je otkazana.

"Ne znam što se točno zbiva i traje li to sve još, no znam da su branitelji najavili prosvjed protiv festivala. Koliko znam, njima je sporno to što su trebali nastupiti ljudi koji navodno ponižavaju branitelje. Mi nismo protiv slobode govora. Provjerit ću svakako što je bilo, a ako je zaista tako, da vrijeđaju branitelje, onda će se i grad drukčije postaviti prema tome", rekao je za 24sata gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić.

Festival Nosi se održava se krajem kolovoza u Benkovcu, a ovogodišnji program fokusira se na teme rata, nasilja i manipulacije istinom, uz poruku podrške nenasilju, pluralizmu i solidarnosti. Lokacije programa uključuju plato iza Gradske knjižnice i Pizzeriju Pape, a svi sadržaji su besplatni, uz poziv posjetiteljima na donacije kao znak podrške i solidarnosti. Festival organizira Teatro VeRRdi u suradnji s udrugom Vlajter - ego Benkovac, uz podršku Ministarstva kulture i medija, Zadarske županije, Grada Benkovca i Zaklade Kultura nova. Program je raznolik i uključuje predstave, dokumentarne filmove, književne večeri i javne razgovore.