Potres magnitude 3.5 na granici Hrvatske i Slovenije: 'Dobro je streslo, skočio sam iz kreveta'

Umjeren potres, magnitude 3,5 po Richteru, dogodio se jutros blizu Ormoža na granici Slovenije i Hrvatske, 14 km sjeverozapadno od Varaždina.

U 8 sati i 18 minuta seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su umjeren potres s epicentrom blizu Ormoža na granici Slovenije i Hrvatske, 14 km sjeverozapadno od Varaždina. Magnituda potresa iznosila je 3.5 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV-V stupnja EMS ljestvice, izvijestila je Seizmološka služba.

Brojni građani su već zatrpali EMSC aplikaciju komentarima.

- Dobro je streslo - piše jedan.

- Krevet mi se jako tresao, skočio sam na noge, nisam znao što se događa - javlja drugi.

M3.8 #earthquake (#potres) strikes 18 km NW of #Varaždin (#Croatia) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/67UomD5OHc