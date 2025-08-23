Vraćaju li se prave ljetne vrućine? Evo kakav će biti vikend na moru i kopnu

Djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, ponegdje kiša ili pljusak s grmljavinom uglavnom na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, a od sredine dana i drugdje u unutrašnjosti, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za subotu. Vikend će biti mirniji nego prethodnih dana, iako se stabilno vrijeme još neće u potpunosti uspostaviti. Na obali će i dalje biti vrlo toplo, dok će u unutrašnjosti temperature biti nešto niže od prosjeka za ovo doba godine. Od ponedjeljka slijedi postupni porast dnevnih vrijednosti.

Foto: DHMZ

Prijepodne će uglavnom proteći suho, ali će na zapadu i u središnjim krajevima biti više oblaka, prenosi RTL. Oko podneva moguć je pokoji kratkotrajan pljusak, najizglednije na području Istre i Kvarnera. Puhat će slaba do umjerena bura. Najniže jutarnje temperature kretat će se između 10 i 15 °C, dok će uz obalu biti od 18 do 22 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj očekuje se povećana naoblaka, a prema večeri i osobito tijekom noći na nedjelju mjestimice kiša i pljuskovi, ponegdje uz kratkotrajno pojačan vjetar. Temperatura će biti od 23 do 25 °C. Na istoku zemlje podjednako toplo - od 23 do 25 °C - uz djelomično sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom. U Podravini i Podunavlju bit će umjerenog sjeverozapadnjaka, a kiša je moguća uglavnom u noći na nedjelju.

Dalmacija će donijeti više oblaka u popodnevnim satima i mogućnost pljuskova, ponajprije u unutrašnjosti, ali mjestimice i uz obalu. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura će biti od 25 do 28 °C. Na sjevernom Jadranu i u gorju lokalna kiša i pljuskovi izgledniji su na kopnu, dok će na otocima biti više sunčanih razdoblja. Uvečer bura u jačanju, a kroz noć podno Velebita mogući su i olujni udari. U gorju će biti 20 do 23 °C, a na moru 25 do 27 °C.

Foto: DHMZ

Prognoza za iduće dane

Na kopnu će od nedjelje pretežno sunčano ili djelomice oblačno, a nešto nestabilnije vrijeme moguće je u utorak i srijedu. Od ponedjeljka slijedi osjetan porast dnevnih temperatura, pa će druga polovica tjedna biti bliža sezonskom prosjeku. Noći će početkom tjedna ostati svježije.

Foto: DHMZ

Na moru će nedjelja i ponedjeljak donijeti većinom sunčano vrijeme. Bura koja će puhati u nedjelju, slabit će već od sredine dana. U utorak i srijedu očekuje se prolazno više oblaka i mogućnost nestabilnosti, a u srijedu će zapuhati jugo koje bi do četvrtka moglo jačati. Temperature ostaju stabilne, vrlo tople uz ugodne noći.