ORGANIZATORICA TVRDI DA JE NAPADNUTA

Zadarska policija utvrđuje činjenice oko otkazivanja predstave u Benkovcu

Vozila policije i vatrogasaca
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Andrina Luić/Hina
23.08.2025.
u 11:05

Festival Nosi se bavi se temema dekonkstrukcije rata i nasilja te promicanjem nenasilja, solidarnosti i pluralizma, a sinoć je trebao biti otvoren satiričnom komedijom Trupe OvoOno s predstavom "Ubu ovo ono" i nastupom glazbenika Damira Avdića.

 Zadarska policija utvrđuje činjenice oko sinoćnjeg događaja u Benkovcu, kada je zbog prosvjeda skupine branitelja okazana predstava koja se trebala održati u sklopu Festivala Nosi se, čija je organizatorica pritom verbalno napadnuta. U Policijskoj upravi zadarskoj Hini su potvrdili da se još uvijek utvrđuju činjenice te da će javnost o svemu biti obaviještena tijekom dana. Organizatorica festivala novinarka Melita Vrsaljko u subotu ujutro javila se u Policijsku postaju Benkovac.

Festival Nosi se bavi se temema dekonkstrukcije rata i nasilja te promicanjem nenasilja, solidarnosti i pluralizma, a sinoć je trebao biti otvoren satiričnom komedijom Trupe OvoOno s predstavom "Ubu ovo ono" i nastupom glazbenika Damira Avdića. Organizatorica festivala Melita Vrsaljko objavila je sinoć na svom facebook profilu da je radi skupine branitelja koji prosvjeduju zbog Nosi se festivala otkazana predstava koja se trebala održati iza Gradske knjiznice u Benkovcu, a o tome je objavila i video. "Kada sam ih pokušala snimiti s javne površine, njih 20 me okružilo i verbalno vrijeđalo. Policija nije napravila ništa, samo je to gledala u tišini, iako sam ih zvala da dođu. Nediljko Genda, jedan od 'vođa' benkovačkih branitelja, zvao je nekog na mobitel i tražio da neko dođe i da me se makne s javne površine (sve dokumentirano). Dolazi sve više i više muškaraca koje jedva i policija kontrolira", napisala je Vrsaljko.

Festival Nosi se organizira umjetnička organizacija Teatro Verrdi iz Zadra u suradnji s Udrugom Vlajter ego iz Benkovca, a podržali su ga Ministarstvo kulture i medija, Grad Benkovac, Zadarska županija i Zaklada Kultura nova.
policija festival benkovac

Avatar JustWatchMe
JustWatchMe
12:12 23.08.2025.

Poruka je jasna, Nosite se! Zašto niste uvodili "pluralizam i slobode" i "dekonstruisali" devedesetih?! FO!

VE
Ventus
11:28 23.08.2025.

Kakve činjenice? Melita Vrsaljko , Nataša Govedić , Emir Imamović - Pirke , Avdić i največi Frljić ,"Trupa ovo ono ". Vrsaljko , Pirke ,Govedić novinari Pupovčevih novina " Novosti ". Sve je na Google -u. Bravo branitelji.

