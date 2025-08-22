Naši Portali
UKLJUČENA POLICIJA

Muškarac u autobusu poklonio djevojčici privjesak. Uplašila se kad je saznala što je u njemu

Foto: Pixabay
VL
Autor
Matea Bahovec
22.08.2025.
u 13:27

kolnosti se još istražuju, a vlasti naglašavaju kako zasad nema dokaza da je slučaj povezan s pedofilijom

Stariji muškarac (64) u gradskom autobusu u njemačkom Trieru sjeo je pored desetogodišnje djevojčice i dao joj da pogleda njegov privjesak s pričvršćenim plišanim medvjedićem. Budući da joj se svidio, rekao joj je da ga može zadržati, prenosi portal Lokalo.de. Nakon što je izašla iz autobusa, djevojčica je primijetila da igračka ima skriveni patentni zatvarač. Kada ga je otvorila, pronašla je GPS lokator, priopćila je policija. Odmah je bacila igračku i povjerila se majci, koja je slučaj prijavila policiji.

Istragom i pregledom nadzornih snimki iz autobusa, policija je ubrzo identificirala 64-godišnjeg muškarca. Okolnosti se još istražuju, a vlasti naglašavaju kako zasad nema dokaza da je slučaj povezan s pedofilijom, piše portal Lokalo.de.

Ključne riječi
autobus policija Njemačka bizarno

