TRAGEDIJA NA TURANJSKOJ OBILAZNICI

Teška prometna nesreća u Karlovcu: Jedna osoba poginula, dvije su ozlijeđene

Marin Bakić/Hina
22.08.2025.
u 21:54

Nesreća se dogodila u 20,10 sati, a iz policije napominju da je očevid u tijeku.

Jedna je osoba poginula, a dvije su ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila, u petak navečer na tzv. turanjskoj obilaznici u Karlovcu, izvijestila je karlovačka policija. Promet kolnikom državne ceste D-1 u prekidu je i odvija se obilazno između mjesta Turanj i Cerovac Vukmanićki. Nesreća se dogodila u 20,10 sati, a iz policije napominju da je očevid u tijeku.
Karlovac prometna nesreća

Avatar Spirit of Missouri
Spirit of Missouri
21:59 22.08.2025.

Kako rekoh već kad je poginuo nogometaš, obilaznica je uska, opasna jer pretječu preko pune i nepregledna i varljiva.....loše izvedenoi sad se plaća danak svakih par mjeseci

