FOTO/VIDEO Barban slavi tradiciju: Svečano otvoreno jubilarno 50. izdanje Trke na prstenac

"Želim vam čvrstu ruku, bistro oko i puno sriće u gađanju prstenca" tim je riječima predsjednik Društva „Trka na prstenac“ Aldo Osip sinoć i službeno otvorio jubilarno 50. izdanje ovog viteškog natjecanja koje je po mnogočemu slično Sinjskoj alki s kojom je i pobratimljeno, ali zapisi o istarskom Prstencu koji se zadnjih pola stoljeća odvija u Barbanu stari su 330 godina.

Podizanjem zastave trka je otvorena, a ovogodišnji program posebno je bogat, dok su organizatori pazili na sve detalje pa se i pripremaju i dnevne aktivnosti te večernja zabava. Brojni posjetitelji pratili su i sinoćnje otvorenje koje je nastup Barbanskih mažoretkinja i KUD-a Barban, a priređena je i posebna prigodna izložba, turnir u briškuli, dok je s pozornice nastupio Mauro Staraj & La banda. Novost ove godine je i vizualni spektakl poput festivala svjetla u kojemu su kuće u ovom malom mjestu posebnim projektorima oživjeli i podsjetili na bogatu povijest ove trke koja će se održati u nedjelju od 17 sati uz izravan prijenos na HRT2, a uživo se očekuju brojni posjetitelji. Bogat program na rasporedu je i danas, od 17 sati je Trka na viticu, a priprema se i robotrka na prstenac te dječja utrka na biciklima.

FOTO/VIDEO Spektakl u Barbanu: Svečano otvoreno jubilarno 50. izdanje Trke na prstenac

"Tradicija se nastavlja i kroz sve ove godine, trka je postala simbol Barbana. Trka je povijest, sadašnjost i budućnost našega kraja i zato je čuvajmo i njegujmo s ponosom kako i do sada" poručio je načelnik Andi Kalčić.

Na ovogodišnjoj Trci tradicionalno sudjeluje 16 konjanika: vođa konjanika je konjanik GVIDO BABIĆ, kopljonoša MATIJA VERBANAC, konj KIKA, konjanik MILIO GRABROVIĆ, kopljonoša GABRIEL SVIBEN, konj BLECHI, konjanik ANDREJ KANCELAR, kopljonoša DRAGAN POPOVIĆ, konj XIMENA, konjanik DANIEL BROSKVAR, kopljonoša FILIP PAVLIĆ, konj SUES, konjanik BRUNO CELIJA, kopljonoša LUKA LUPETINA, konj BRANDY, konjanik SILVIO UČKAR, kopljonoša IVAN DURAS, konj SCHELDON, konjanik ANTONIO OSIP, kopljonoša IVAN ANDRIJANČIĆ, konj BISI, konjanik STEFANO OSIP, kopljonoša FILIP GRGORINIĆ, konj KOLI, konjanik GORAN ŠPADA, kopljonoša FABIO ŠPADA, konj BEPI, konjanik TONI VLAČIĆ, kopljonoša DANIEL VRETENAR, konj KLEOPATRA, debitant konjanik PETAR ROCE, kopljonoša MIHAEL BENAZIĆ, konj GROM, konjanik ALEKSA VALE, kopljonoša RAUL MIRKOVIĆ, konj BERO, konjanik LUKA KANCELAR, kopljonoša FILIP FILIPOVIĆ, konj RANGER, konjanik GORDAN GALANT, kopljonoša MARKO MARIĆ, konj CEZAR, konjanik PETAR BENČIĆ, kopljonoša ERIK ROŽA, konj ZEN, i prošlogodišnji slavodobitnik konjanik ERIK ŽAGRIĆ, kopljonoša MARKO KUDUZ, konj CALIPSO.