Večernji doznaje: Mišković prodaje Rijeku! Pao je dogovor s američkim multimilijarderom

Damir Mišković sasvim je blizu prodaje HNK Rijeke američkom biznismenu Billu Foleyju! Foley, tj. njegovi opunomoćenici iz Black Knight Footballa napravili su dubinsku analizu HNK Rijeke te donijeli odluku da je Rijeka klub koji se itekako isplati kupiti, pa je američki milijarder sasvim blizu preuzimanja hrvatskog prvoligaša. Navodno je dogovor između njega i Miškovića već postignut te ostaju još samo detalji, odnosno papirologija.

Damir Mišković godinama priča da će Rijeku prodati samo onome tko mu dokaže da će klub podignuti na još višu razinu, a po CV-u Billa Foleyja čini se da je pronašao idealnog kupca. Jer, Amerikanac je ozbiljan, jako uspješan biznismen, između ostalog vlasnik više sportskih klubova u Americi, Australiji i Europi. Foley je gazda engleskog premijerligaša Bournemoutha, portugalskog Moreirensea, australskog Aucklanda, a suvlasnik je i u škotskom Hibernianu te francuskom Lorientu. U poslovnoj karijeri svoj je imetak izgradio u financijskoj industriji, a radio je i kao odvjetnik, posebno uspješan u biznisu osiguranja. Preko tvrtke Black Knight Football and Entertainmenta od 2022. počeo je ozbiljno ulagati i u europski nogomet. Za preuzimanje premierligaša Bournemoutha izdvojio je 100 milijuna funti, a preuzeo je i ulogu predsjednika kluba. Bill Foley, iako je 80-godišnjak, vrlo je vitalan i posvećen biznisu. Imetak mu je Forbes prije dvije godine procijenio na 1,6 milijardi eura...

Foleyeva ekipa već je nekoliko puta bila u Rijeci, razgovarali su ne samo s Miškovićem već i s drugim članovima vrhuške kluba, željeli su saznati sve o klubu, načinu funkcioniranja, radu omladinske škole, a pogledali su uživo i utakmicu protiv Ludogoreca krajem srpnja. Uglavnom, proveli su dubinsku analizu riječkog kluba, a nakon toga i odlučili da žele uložiti novac, odnosno preuzeti Rijeku.

Za navijače Rijeke, koji su sigurno skeptični oko prodaje, treba reći da je Foley iznimno uspješan u sportskim projektima kojih se uhvatio. Godine 2016. platio je oko 460 milijuna eura za ekspanzijsku franšizu i doveo prvi profesionalni sportski tim u Las Vegas, hokejaški klub Vegas Golden Knights. Skepticima je hrabro poručio: "Doigravanje za tri godine, Stanley Cup za šest." Obećanje je ispunio. U prvoj sezoni srušili su sve rekorde za ekspanzijsku momčad, a 2023., točno u šestoj sezoni postojanja, osvojili su Stanley Cup. Klub nije samo sportski već i poslovni fenomen, redovito pri vrhu lige po prihodima od ulaznica, sponzorstava i prodaji.

Poruka Daliću osvanula u Zagrebu. Na zidu stoji sedam riječi Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Foley sada istu strategiju primjenjuje u nogometu preko svoje tvrtke Black Knight Football Club. Cilj mu je stvoriti globalnu mrežu klubova koji će surađivati na razvoju igrača, skautingu i operativnim sinergijama. U prosincu 2022. kupio je engleskog premierligaša Bournemouth za oko 228 milijuna eura i odmah uložio u momčad, što je rezultiralo njihovom najboljom sezonom u povijesti kluba. Nakon toga uslijedila su ulaganja i stjecanje udjela u francuskom Lorientu, škotskom Hibernianu, a osnovao je i novi klub u Novom Zelandu, Auckland FC. Potencijalna kupnja Rijeke savršeno se uklapa u tu viziju. Ona bi postala važan dio piramide za razvoj talenata unutar Foleyeve globalne nogometne obitelji.

Foleyevo carstvo daleko nadilazi burzu i sportske arene. Njegova grupacija Foley Entertainment posjeduje luksuzne hotele i odmarališta od Kalifornije do Novog Zelanda, skijalište u Montani te portfolio od gotovo 30 vinarija diljem svijeta. Aktivan je i filantrop: njegova zaklada Folded Flag dodijelila je više od 14 milijuna dolara za stipendije djeci i supružnicima poginulih američkih vojnika. Kako god, iza Foleya je gotovo savršen CV, a sigurni smo da Damir Mišković previše voli Rijeku da bi je dao u ruke nekom za koga nije sto posto siguran da će klub dignuti na još višu razinu. Ono što saznajemo jest to da će Mišković u klubu iz Rujevice ostati barem još godinu-dvije kako bi klub lakše prošao tranzicijski period. Uglavnom, cijela priča trebala bi postati službena nakon uzvratne utakmice s PAOK-om idućeg četvrtka.

Vidjet ćemo što bi potencijalni ulazak američkog milijardera mogao značiti za transfere Fruka i Jankovića. Jer, ako je samo do novca, novi vlasnici sigurno bi mogli povećati njihova primanja i tako ih zadržati na Rujevici. A Foleyevi ljudi navodno su već dogovorili i jedno pojačanje, napadača Bournemoutha! Englez Daniel Adu-Adjei (20) klasična je "devetka", napadač koji je prošao pripreme s prvom momčadi Bournemoutha, zabio na tim pripremama Evertonu, a zadnjih tjedan dana je u Rijeci te je ostala još samo formalnost do potpisivanja ugovora. Možda je upravo on ta simbolična najava kupnje kluba...