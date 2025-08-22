FOTO/VIDEO Više od 600 programa u deset dana: Počeo je 27. Špancirfest

27. Špancirfest počeo je u petak u Varaždinu, a idućih deset dana na ulicama i trgovima u srcu grada odvijat će se gotovo 600 programa - od 250 glazbenih nastupa i 80 uličnih performansa, do 227 radionica i predstavljanja 200 izlagača, a sve to u rekordnih 18 zona.

Na glavnoj festivalskoj PAN pozornici na Starom gradu večeras će se održati Disco Opera, dok narednih dana slijede međunarodni glazbeni projekt 'Odyssey' s bendovima YB i Rolling Quartz te nastupi S.A.R.S.-a, Gipsy Kingsa by Diego Baliardo, Bajage i Instruktora, Urbana & 4, PipsChips&Videoclipsa i drugih.

U dvorištu Vile Bedeković nastupit će Zvonko Bogdan, Amira Medunjanin, Darko Rundek i Varaždinski tamburaški orkestar s Markom Toljom, a kazališni programorganiziran je u suradnji s Kerekesh Teatrom.

Započeo 27. Špancirfest Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Osim glazbe, posjetitelje očekuje 20 performera iz cijele Europe, Park kreative, Vindiland, Atelje na otvorenom i nova Špancir Špajza s domaćim proizvođačima. Gastronomsku ponudu čine zone s okusima svijeta, street food klasici, Craft Cocktails by Kombi Bar, Carlsberg pivnica i Vinski grad s više od 350 etiketa.

„Špancirfest iz godine u godinu raste, a s njim i očekivanja. Naš je cilj nadmašiti ih stvaranjem atraktivnog programa koji će posjetiteljima priuštiti najbolju zabavu za kraj ljeta. Ove godine želimo dodatno obogatiti doživljaj i potvrditi da naš festival ostaje jedno od najvažnijih turističkih događanja na kontinentu”, rekla je Hini direktorica Turističke zajednice grada Varaždina Jelena Toth. Dodala je kako je Špancirfest puno više od festivala.

„On je snažan pokretač turističkog prometa, platforma za promociju lokalne kulture i tradicije te prilika da privučemo posjetitelje iz cijele Hrvatske i inozemstva. Očekujemo da će ponovno ojačati imidž Varaždina i ostaviti svakom posjetitelju nezaboravno iskustvo”, zaključila je Toth.

Festival po kojem se Varaždin prepoznaje u svijetu

Toth i gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj, prvog dana Špancirfesta organizirali su druženje za predstavnike medijskih kuća koji će izvještavati o festivalu. Gradonačelnik Bosilj naglasio je kako Varaždin ima svoj prepoznatljivost van granica zemlje upravo po festivalu.

“Radili smo nedavno jednu anketu u kojoj smo postavili pitanje koji pojam najviše vežete uz grad Varaždin. Na prvom mjestu nije bio barok, nije bilo cvijeće nego je bio Špancirfest. To je festival koji nije prešao samo granice Varaždin i Hrvatske, to je festival po kojem se Varaždin prepoznaje u svijetu“ naglasio je gradonačelnik.

Što se tiče samog programa najveća gužva u petak očekuje se u večernjim satima kada su na rasporedu koncerti Zvonka Bogdana na pozornici kod Vile Bedeković odnosno Disco opera na glavnoj koncertnoj pozornici kod Starog grada.

I sutrašnji dan nudi pregršt događanja na ulicama i trgovima Varaždina već od jutarnjih sati. Glavni koncertni program je na već spomenutoj koncertnoj pozornici kod Starog grada gdje će od 21 sat nastupiti Rolling Quartz te nakon njih Yoon do Hyun band sa gostom Dinom Jelušićem.