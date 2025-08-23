Može li rujan biti natprosječno dobar? Kojim se gostima nadati uz 20, 30, 40 posto niže cijene?

– Ako se ovi rezultati zadrže, imat ćemo skoro pa idealnu situaciju – rast turističkog prometa i rezultata koji nisu generirani u dva glavna turistička mjeseca! Hrvatski turizam ostvaruje rekordne brojke dolazaka i noćenja, koje su na razini godine veće za jedan posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Tome dodajemo i rekordnu turističku potrošnju koja je veća za 10,4 posto i u kojoj je izdano 3,8 posto više računa – pohvalio se u četvrtak na Facebooku ministar turizma Tonči Glavina.

Cijene osjetno padaju

Prvi čovjek resornog ministarstva smatra da rezultati jasno pokazuju da se Hrvatska razvija kao konkurentna, cjelogodišnja destinacija. I, uistinu, za prvih šest mjeseci ove godine gostiju je bilo 7,6, a noćenja zamalo 30 milijuna i sve je bilo bolje za četiri posto nego lani u tom razdoblju. Potom, srpanj s jedan posto manje gostiju i dva posto manje noćenja, ali solidna predsezona do daljnjeg održava turizam iznad minusa. Što, pak, slijedi od 1. rujna nadalje? Može li posezona biti natprosječno dobra poput predsezone? Kojim se gostima nadati uz 20, 30, 40 posto niže cijene?

– Posezona trenutačno izgleda dobro, to je vrijeme pretežito grupnih putovanja, hotelskih odmora i, u strukturi naših turista, više gostiju s američkog tržišta i azijskih zemalja nego ljeti. Također, bit će raznih skupova i poslovnih gostiju. Prostora za rast u posezonskim mjesecima svakako ima, a hoće li gostiju možda biti jedan-dva posto više, tek ćemo vidjeti – kaže Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija HGK.

– To i nije previše bitno, posezona u ukupnim rezultatima sudjeluje s nepunih 20 posto i nekoliko postotaka veći turistički promet nema većeg utjecaja na ukupni rezultat. U cjelini, ova godina protječe dobro, otprilike kao lani, bez obzira na to što neki imaju dojam da je na Jadranu manje turista. Dojam je individualan. Znam da ljudi govore da su restorani poluprazni. Izvanpansionska potrošnja, prvo trgovine, a onda i ugostiteljstvo, uistinu su najveći izazov našeg turizma. Ako gost ne izlazi u restorane jer su mu preskupi, onda mu je na kraju odmor u toj destinaciji u cjelini bio preskup. A to je onda problem svih jer će utjecati na dolaske iduće godine – smatra Žgomba.

U Hrvatskoj udruzi obiteljskog smještaja potvrđuju da sezona ni za dio domaćina u obiteljskom smještaju neće završiti 1. rujna. Pristižu rezervacije i za taj mjesec, pa i za listopad.

– Da, svi koji imaju normalne, realne cijene radit će i posezonu. Ima kuća za odmor u Dalmatinskoj zagori koje su bukirane cijeli listopad i prvi tjedan studenog. Za sve koji žele izbjeći najveće vrućine, gužve i najviše cijene rujan i listopad na moru su idealni. A takve goste vole i domaćini. Cijene mir, kvalitetnu ponudu i po mnogima spadaju u najkvalitetnije – kaže predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković i podsjeća da se cijene u privatnom smještaju nakon 15. rujna praktički prepolavljaju. – Apartman u centru Splita za četvero, gdje je noćenje u špici više od 200 eura, bit će stotinjak eura. Vila za osmero u Dalmatinskoj zagori, gdje cijena ljeti doseže 600 eura, uskoro će biti 315 eura – ilustrira naša sugovornica, koja očekuje i posezonu i ukupan godišnji rezultat obiteljskog smještaja negdje oko lanjskih brojki.

Nedostižna predsezona

Inače, lani u rujnu Hrvatska je ugostila oko 2,4 milijuna turista, a brojke slične lanjskima u Hrvatskoj udruzi turizma (HUT) predviđaju i za hotelske kuće. Zasad rezervacije to i potkrepljuju, ali s obzirom na nakon korone maksimalno omekšane uvjete otkazivanja – neke hotele su bez penala može otkazati i samo dan prije dolaska – preciznije su prognoze gotovo nemoguće.

– Hoteli od početka godine imaju 1,8 posto više noćenja nego lani, možda to padne na 1,5 posto, ali može biti i slabije nego lani. Ljudi prate vremensku prognozu i konačnu odluku često donose u zadnji trenutak – kaže direktor HUT-a Veljko Ostojić, koji ne računa da bi turistički promet u posezoni mogao rasti po stopi kao predsezona. – Treba biti realan, blagdani su ove godine u predsezoni padali jako povoljno za turizam. U cjelini, do daljnjeg možemo govoriti o stabiliziranim turističkim godinama, s jedan, dva posto više ili manje gostiju. Nema više pluseva od sedam-osam posto – uvjeren je direktor HUT-a.