Kultni plitvički hoteli love pet zvjezdica: Pretvaranje Plitvica i Bellevuea u oaze luksuza u 18 mjeseci

Ovdje sam već drugi put s obitelji. Kada agencija organizira dolazak u Hrvatsku, uvijek je na ruti i obilazak Plitvičkih jezera, pa smo odlučili ponovno doći. Priroda je fascinantna. Riječi su to jednog starijeg gospodina iz Južne Koreje na tečnom engleskom jeziku kojemu smo, za obilaska Plitvičkih jezera ovih dana, pomogli da ovjekovječi uspomenu na svoj već drugi posjet svjetski najpoznatijem hrvatskom nacionalnom parku. I prvi je put, kaže, napravio fotografiju na istome mjestu; nasmiješen s obitelji, dok se iza njega Veliki slap na sekundu zaustavio u 87 metara dugom obrušavanju potoka Plitvice niz stijenu uz gromoglasnu grmljavinu od koje, ako stojite na nešto udaljenijoj lokaciji, gotovo ispod Velikog slapa, ne čujete ništa osim snažnog tutnja vode. Nasmiješen, zahvaljuje na pomoći, žuri za svojom grupom koju vodič upućuje dalje niz stazu u obilasku tog prirodnog bisera koji će trajati nekoliko sati.
