Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 152
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
IZAZOV ZA SEKTOR

Masline na Dunavu, kikiriki u Vrbanji: Klimatski apsurdi mijenjaju i globalnu i hrvatsku poljoprivredu

Autor
Jolanda Rak Šajn
22.08.2025.
u 21:31

Na slavonskim poljima urodom su podbacili i kukuruz i soja, ali desetak stabala maslina koje je Domagoj Škobić prije šest godina posadio na svojim njivama u Aljmašu osulo se plodovima. Je li to budućnost poljoprivrede u hrvatskoj žitnici?

Kukuruz na slavonskim njivama "ubili" su suša i dugotrajni toplinski valovi, ništa bolje nije prošla ni soja, ali su se zato masline u Aljmašu osule plodovima. Pionir tog uzgoja Domagoj Škobić kaže kako je riječ o pokusnom uzgoju, prvih 10-ak stabala koje je "za ukras" posadio na svojim njivama uz lavandu i marelice mediteranskih sorti i još se privikavaju na slavonsku klimu. A iako proteklih šest godina, otkako je posadio miks "odraslih" stabala iz Kalabrije, Istre te s područja Metkovića, još nije iscijedio ni kapi ekstradjevičanskoga maslinova ulja, činjenica je da rađaju te da je sve više klimatskih "apsurda" koji hrvatsku, ali i globalnu poljoprivredu, potresaju iz temelja. Ipak, aljmaški "maslinar" ne planira svoju poljoprivrednu proizvodnju "graditi" na maslinama. Možda ih posadi na hektar i pol, kaže, ali eksperimentalno, "a dok dođu u rod, dok se otvore prve uljare, nabavi prva tehnologija, puno će još Dunava proteći Aljmašem...".

Ključne riječi
usjevi klima poljoprivreda

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još