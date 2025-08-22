Masline na Dunavu, kikiriki u Vrbanji: Klimatski apsurdi mijenjaju i globalnu i hrvatsku poljoprivredu

Kukuruz na slavonskim njivama "ubili" su suša i dugotrajni toplinski valovi, ništa bolje nije prošla ni soja, ali su se zato masline u Aljmašu osule plodovima. Pionir tog uzgoja Domagoj Škobić kaže kako je riječ o pokusnom uzgoju, prvih 10-ak stabala koje je "za ukras" posadio na svojim njivama uz lavandu i marelice mediteranskih sorti i još se privikavaju na slavonsku klimu. A iako proteklih šest godina, otkako je posadio miks "odraslih" stabala iz Kalabrije, Istre te s područja Metkovića, još nije iscijedio ni kapi ekstradjevičanskoga maslinova ulja, činjenica je da rađaju te da je sve više klimatskih "apsurda" koji hrvatsku, ali i globalnu poljoprivredu, potresaju iz temelja. Ipak, aljmaški "maslinar" ne planira svoju poljoprivrednu proizvodnju "graditi" na maslinama. Možda ih posadi na hektar i pol, kaže, ali eksperimentalno, "a dok dođu u rod, dok se otvore prve uljare, nabavi prva tehnologija, puno će još Dunava proteći Aljmašem...".