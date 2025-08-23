Treba li sumnjati da ukrajinski predsjednik želi mir! Želi li mir pod svaku cijenu?

Često osporavani Donald Trump pokrenuo je diplomatsku dinamiku koja bi mogla promijeniti stanje u Ukrajini, u jednom ili u drugome pravcu, to se još ne vidi običnim okom. Od reklamerskih riječi da će ukrajinsko pitanje riješiti u 24 sata konačno je prešao na djelo – pripremio je teren da Putin i Zelenski sjednu za stol a da to ne bude odnos Davida i Golijata. Završi li okrutni rat, i još na pravedan način, Trumpovu inicijativu svi će pozdraviti; ubijanje i razaranje prešlo je granice ljudske podnošljivosti i političkoga razuma već prvoga dana Putinove "specijalne operacije". Kakav će biti sadržaj mira, dođe li do njega, to je već drugo pitanje; reakcije će ovisiti o tome koliko će nagraditi agresora. Okolnosti, na žalost, nisu povoljne da bi Volodimir Zelenski mogao mirno spavati uoči sastanka sa strašnim Vladimirom Putinom koji mu je napao zemlju i otad je drži pod svakodnevnom vatrom. Možda ni glavni planer cijele mirovne operacije ne zna što dva neprijatelja pripremaju u svojim bunkerima, iako je dao neke neobvezujuće instrukcije kako izaći iz rata. Nešto je pokazivao i na karti, što ne mora slutiti na dobro.