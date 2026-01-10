Naši Portali
STVARNA PRIJETNJA ERDOGANOVOM REŽIMU

Imamoğlu: simbol otpora turske republike

Autor
Renata Rašović
10.01.2026.
u 22:00

Na Sveučilištu je prigrlio socijaldemokratske vrijednosti

Njihov prvi susret odigrao se još sredinom 90-ih, kada je novoizabrani istanbulski gradonačelnik Tayyip Recep Erdoğan posjetio restoran s mesnim okruglicama u četvrti Güngören, koji je vodio mlađahni Ekrem Imamoğlu. Tri desetljeća poslije, karte su se iznova promiješale, a ulozi su puno viši. S gotovo monarhijskim ovlastima, predsjednik Erdoğan u međuvremenu je postao novovjeki turski sultan, nedodirljiv na svom tronu – sve do dolaska upravo Ekrema Imamoğlua. Nekadašnji ugostitelj iz radničke četvrti, poslije ugledni poduzetnik i političar u usponu, krenuo je, moglo bi se reći, Erdoğanovim stopama. Najprije je na lokalnim izborima 2019. doslovno pomeo Erdoğanovu stranku i preuzeo "njegov" Istanbul, pa zapečatio taj uspjeh reizborom za gradonačelnika i prošle godine, te naposljetku uzdrmao sultanovo carstvo samim najavama kandidature za predsjednika Turske čime bi uzdrmao prijestolje svoje nekadašnje mušterije koja je punih usta hvalila ukusan ručak.

Ključne riječi
Ekrem Imamoğlu Tayyip Recep Erdoğan Turska

