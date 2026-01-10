Imamoğlu: simbol otpora turske republike

Njihov prvi susret odigrao se još sredinom 90-ih, kada je novoizabrani istanbulski gradonačelnik Tayyip Recep Erdoğan posjetio restoran s mesnim okruglicama u četvrti Güngören, koji je vodio mlađahni Ekrem Imamoğlu. Tri desetljeća poslije, karte su se iznova promiješale, a ulozi su puno viši. S gotovo monarhijskim ovlastima, predsjednik Erdoğan u međuvremenu je postao novovjeki turski sultan, nedodirljiv na svom tronu – sve do dolaska upravo Ekrema Imamoğlua. Nekadašnji ugostitelj iz radničke četvrti, poslije ugledni poduzetnik i političar u usponu, krenuo je, moglo bi se reći, Erdoğanovim stopama. Najprije je na lokalnim izborima 2019. doslovno pomeo Erdoğanovu stranku i preuzeo "njegov" Istanbul, pa zapečatio taj uspjeh reizborom za gradonačelnika i prošle godine, te naposljetku uzdrmao sultanovo carstvo samim najavama kandidature za predsjednika Turske čime bi uzdrmao prijestolje svoje nekadašnje mušterije koja je punih usta hvalila ukusan ručak.