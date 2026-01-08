Završio je u zatvoru, a sud mu je sve oduzeo! Nitko u povijesti nije igrao nogomet kao on

Legendarni brazilski nogometaš Ronaldinho bio je poznat po svom zabavnom stilu igre i talentu za blistave poteze. Stoga se navijači vjerojatno nisu iznenadili kada je nakon nogometa svoj život učinio sve samo ne dosadnim. Otkad se povukao iz sporta, Ronaldinho je bio upleten u nekoliko različitih spletki i skandala.

Prema Daily Mailu, 57 Ronaldinhovih nekretnina zaplijenjeno je godinu i pol nakon njegova umirovljenja. To je bilo zbog velikih, neplaćenih kazni zbog poreza i ilegalne gradnje. Njemu i bratu oduzete su putovnice ali to ih nije spriječilo da putuju. Godine 2020. Ronaldinho i njegov brat otišli su u Paragvaj s lažnim putovnicama, što je rezultiralo 32-dnevnim boravkom u paragvajskom zatvoru. Dok su bili tamo, Ronaldinho je proslavio svoj 40. rođendan i organizirao nogometni turnir za zatvorenike.

On i njegov brat platili su 200.000 dolara kako bi bili pušteni iz paragvajskog zatvora i umjesto toga proveli su četiri mjeseca kućnog pritvora u luksuznom hotelu. Nakon puštanja na slobodu, Ronaldinho je snimio glazbeni spot, sudjelovao u reklamnim kampanjama za agenciju i pokrenuo vlastiti e-sportski tim pod nazivom R10. Čak ima i marku gina pod nazivom R-ONE. Međutim, nije sve bilo glatko nakon što su Ronaldinho i njegov brat izašli iz zatvora. Na kraju je ostao dužan brazilskoj Poreznoj upravi (IRS), a nakon što su na njegovom bankovnom računu pronašli manje od 5 eura, zaplijenili su mu još dvije nekretnine.

No, drama tu nije stala. Ronaldinho je također bio uhvaćen u kripto shemu pod nazivom 18kRonaldinho. Obećavala je dnevne prinose kriptovaluta, a kada to nije bilo moguće, protiv tvrtke je podnesena tužba. Ronaldinho je rekao da nije imao nikakve veze s tvrtkom i da je zapravo žrtva, jer su koristili njegovo ime i lik bez njegovog dopuštenja. Međutim, čini se kao da se Ronaldinho ipak oporavlja u financijskom smislu.

Od siječnja 2026. ima više ugovora s brendovima, suvlasnik je američkih nogometnih klubova Greenville Triumph SC i Greenville Liberty SC, pa čak ima i ugovor za rad kao ambasador TV Globa tijekom Svjetskog prvenstva 2026. godine.