PRAVDAJU SE TUŽBAMA

Šire se teorije u desnim kuloarima o tome tko stoji iza ukidanja Bujice: Oglasio se i Mario Radić

Zadar: Nastavljeno su?enje Velimiru Bujancu u privatnoj tužbi Ranka Ostoji?a
Marko Mrkonjic/PIXSELL
Autor
Iva Boban Valečić
10.01.2026.
u 16:14

Kuloari na desnici vrve teorijama po kojima iza ukidanja na desnici popularne emisije stoje interesi HDZ-a i Plenkovića

Vijest da Z1 televizija više neće emitirati "Bujicu" Velimira Bujanca izazvala je danas poprilično uzbuđenje i potaknula niz teorija u desnim kuloarima. Neke od njih išle su za tim da su Bujančevoj emisiji presudili HDZ-ovi interesi – nagađalo se da je Bujici presudio Mario Radić, predsjednik stranke DOMiNO, kojega se godinama spominje kao glavnog financijera i stvarnog vlasnika televizije Z1, i to za račun Andreja Plenkovića, u čiju Vladu DOMiNO i ne krije da bi želio ući. Radić, međutim, odbacuje ove teorije i demantira da je, bilo prikriveni vlasnik bilo glavni financijer ove televizije. Jednako tako, tvrdi da su priče kako je Bujanec na njegovu "daljinskom upravljaču" čista laž.

– Ja se s Bujancem u zadnjih šest mjeseci nisam nijednom čuo – rekao nam je Radić, otklanjajući bilo kakvu svoju ulogu u odlukama koje donose Bujanec i vodstvo Z1 televizije. S druge strane, nejasno je i zašto bi Plenkoviću bilo stalo do gašenja emisije u kojoj ga se već dulje vrijeme praktički i ne spominje. Bujanec je, naime, posljednjih mjeseci koncentriran uglavnom na Thompsona i njegove poruke, pri čemu mu je glavna meta ljevica, što teško da može smetati Plenkoviću i njegovoj stranci. "Bujica" se, k tomu, obraća publici na čistoj desnici, na kojoj HDZ, redovito to pokazuju izborne brojke, već godinama nema što tražiti.

Sam Bujanec danas se nije oglašavao o prestanku emitiranja "Bujice", a s obzirom na to da dosad nije štedio one koji bi mu stali na žulj, moguće je da ovu odluku vodstvo televizije i nije donijelo bez njegova znanja pa i privole. Je li to doista tako vidjet će se u narednim poslovnim potezima Velimira Bujanca. Odluku o gašenju sa Z1, pak, pravdaju brojnim tužbama protiv "Bujice", zbog koje im je financiranje na dvije godine obustavila i Agencija za elektroničke medije, što im je, kažu, dodatno otežalo ionako ozbiljnu financijsku situaciju.
Mario Radić emisija Velimir Bujanec bujica Z1

Komentara 16

Avatar Točka na i
Točka na i
17:09 10.01.2026.

Radić, kokošar i trgovac je sve napravio da nakon izbora on bude DP 2.0

PE
PeroKitić
17:06 10.01.2026.

Prije tri dana vidio sam na fb objavu Bujanca da se vidimo u ponedjeljak sa zanimljivim gostom, dakle???

SK
SkvikiZg
17:18 10.01.2026.

Bujanca je pregazilo vrijeme. Način na koji je komunicirao i vodio emisiju je prošlost a on ko prontosaurus je jednostavno izumro.

