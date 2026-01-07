Naši Portali
'POKUPIO' OGRADU

FOTO Kamion se zabio u kuću u Zagrebu: 'Bio je jako tupi udar. Kao da je potres'

Zagreb: Teretno vozilo je oko podneva proklizao u kuću na Branimirovoj ulici
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
07.01.2026.
u 15:49

Zagrebačka policija navodi kako je dojava zaprimljena oko 11.25 sati

Kamion je malo prije podneva proklizao u kuću na Branimirovoj ulici u Zagrebu. U nesreći nitko nije ozlijeđen, a nastala je samo materijalna šteta. – Mi smo spavali, u mirovini smo. Bio je jako tupi udar. Žena mi je rekla da je to s krova snijeg pao, nastavio sam ležati, a onda je susjeda rekla da nam se auto zabio u kuću. Bio sam šokiran. Mogao me ubiti. Kuća se zatresla, kao da je potres kad je sletio – rekao je za 24sata muškarac u čiju se kuću kamion zabio. 

– Došao sam doma, a u kuću je bio zabijen kamion. Srećom pokupio je samo ogradu, nema ozlijeđenih – komentirao je susjed. Zagrebačka policija navodi kako je dojava zaprimljena oko 11.25 sati te da će detalji nesreće biti poznati nakon obavljenog očevida. 
