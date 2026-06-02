Poljoprivrednici u strahu čekaju natječaj za jednu od najvažnijih investicijskih mjera. Ovo je razlog

Hrvatski poljoprivrednici nakon tri godine, uz brojne nejasnoće i veliki broj otvorenih pitanja čekaju natječaj za intervenciju 73.10. – jednu od najvažnijih investicijskih mjera u poljoprivredi RH, priopćili su Udruge konzultanta za ruralni razvoj (UKRRA). - Članovi UKRRA-e svakodnevno intenzivno rade s poljoprivrednicima na pripremi poljoprivrednih projekata za potpore za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH (intervencija 73.10). Posljednjih tjedana primjećujemo sve izraženiju bojazan poljoprivrednika da se podcjenjuje složenost pripreme dokumentacije i vrijeme potrebno za njezino ishođenje. Posebno kada se uzme u obzir da predstoji razdoblje godišnjih odmora tijekom kojeg projektantski uredi, javnopravna tijela i upravni odjeli, koji izdaju dozvole, tradicionalno rade smanjenim kapacitetom – stoji u priopćenju ove udruge koja broji 35 članova s područja cijele Hrvatske.

Iz udruge pojašnjavaju kako nakon tri godine bez novog natječaja, poljoprivredni sektor očekuje da se prilikom njegove objave u obzir uzmu stvarne okolnosti i problemi na terenu. - Intervencija 73.10. predstavlja jednu od najvažnijih prilika za ulaganja u primarnu proizvodnju u ovom programskom razdoblju, zbog čega je važno da uvjeti provedbe i vremenski okvir natječaja budu usklađeni sa stvarnim mogućnostima pripreme projekata, a ne samo s administrativnim planovima provedbe – naglašavaju te ističu kako se među poljoprivrednicima i stručnjacima, koji sudjeluju u pripremi projekata posljednjih tjedana sve češće otvara još jedno važno pitanje – postoji li svijest o tome koliko su se pravila promijenila u odnosu na natječaj iz 2023. godine i koliko je vremena potrebno da se projekti usklade s novim uvjetima.

- Poljoprivredni sektor s velikim interesom očekuje objavu novog natječaja za intervenciju 73.10., jednu od najvažnijih investicijskih intervencija za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje. Posljednji natječaj objavljen je još 2023. godine, a njegov postupak ni danas nije u potpunosti završen. U međuvremenu su izmijenjeni uvjeti provedbe, smanjen je intenzitet potpore, smanjeni su maksimalni iznosi potpore, a kroz novi pravilnik uvedene su i brojne promjene u odnosu na prethodni natječaj – dodaju. U UKRRA-e kažu kako su tijekom javnog savjetovanja posebnu pozornost izazvale odredbe koje se odnose na povezana i partnerska poduzeća. U prvotnoj verziji pravilnika bilo je predloženo ukidanje ograničenja koja su postojala na prethodnom natječaju, uključujući odredbu prema kojoj se samo jedno povezano ili partnersko poduzeće moglo prijaviti na natječaj te ograničenje od 5 milijuna eura potpore po korisniku i povezanim subjektima tijekom programskog razdoblja.

Nakon komentara Udruge, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva djelomično je korigiralo prijedlog te najavilo uvođenje odredbe prema kojoj jedan korisnik može podnijeti jedan zahtjev za potporu po sektoru. Time je dio primjedbi uvažen, međutim i dalje ostaje otvoreno pitanje mogućnosti prijave povezanih društava u različitim sektorima proizvodnje, što bi u praksi moglo dovesti do koncentracije značajnog dijela raspoloživih sredstava kod manjeg broja velikih poslovnih sustava.

- Donošenjem konačnog pravilnika postalo je jasno prema kojim će se pravilima provoditi novi natječaj. Tek sada projektanti, konzultanti i poljoprivrednici mogu sa sigurnošću planirati projekte, izrađivati dokumentaciju i pokretati postupke potrebne za prijavu ulaganja. Istovremeno, velik dio projekata koji se prijavljuju na intervenciju 73.10. uključuje gradnju ili rekonstrukciju objekata, što podrazumijeva izradu projektne dokumentacije, pribavljanje posebnih uvjeta, suglasnosti i odgovarajućih dozvola. Radi se o ogromnom poslu zbog čega je od izuzetne važnosti da nadležne institucije u obzir uzmu sve aspekte i sugestije poljoprivrednika i konzultanta, ako se želi postići učinkovitost u provođenju ove važne investicijske Intervencije. Posebno je to važno jer su investicije ključne za opstanak hrvatske poljoprivrede, zbog čega je potrebno olakšati sve administrativne prepreke i nepotrebne birokratske barijere – zaključili su iz UKRRA-e.