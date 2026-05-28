Europski povjerenik za poljoprivredu i hranu: 'Potrebno nam je europsko partnerstvo za gnojiva, i to brzo...'

Gnojivima možda ne pridajemo veliku pozornost u svakodnevnom životu, ali ona stoje iza gotovo svakog našeg obroka. Usjevi za rast trebaju hranjive tvari, a gnojiva im to osiguravaju. Jednostavno rečeno – bez gnojiva bismo imali puno manje hrane. Europa se danas nalazi u začaranom krugu. I dalje previše ovisimo o plinu i gnojivima iz uvoza, zbog čega smo osjetljivi na globalne energetske šokove i geopolitičke napetosti. Proizvodnja gnojiva uvelike ovisi o energiji, pa tako s rastom cijena energenata rastu i cijene gnojiva. Skuplja gnojiva znače poskupljenje proizvodnje hrane, a time i više cijene za sve, piše europski povjerenik za poljoprivredu i hranu Christophe Hansen.

Dodaje da te veće troškove poljoprivrednici trenutačno snose sami. Približava se ljeto, a time i odluke o tome što posijati i koliko gnojiva kupiti. To je ključan trenutak jer će neki poljoprivrednici možda odlučiti smanjiti proizvodnju ako ne budu mogli zarađivati dovoljno za život. U pitanju nisu samo njihovi prihodi već i naša sigurnost opskrbe hranom i cijena te hrane. Stoga je svima u interesu da naši poljoprivrednici i dalje imaju pristup gnojivima po razumnim i predvidljivim cijenama. Zato predlažem europsko partnerstvo za gnojiva.

Hansen ističe da se nalazimo pred važnom odlukom. Možemo nastaviti istim putem – prihvatiti više cijene hrane, pustiti da se europski poljoprivrednici povlače s tržišta, nastaviti povećavati ovisnost o uvozu i postupno zatvoriti europska postrojenja za proizvodnju gnojiva. Ili možemo odmah poduzeti mjere kako bismo prekinuli taj začarani krug, osigurali svoju opskrbu i ojačali domaću proizvodnju. U fokusu ovog partnerstva su sigurnost opskrbe hranom, konkurentnost i strateška autonomija. Cilj je omogućiti da Europa nastavi proizvoditi ono što joj je potrebno. Rad na tome počinje sad, i to na svim razinama.

Prvo, ističe Hansen, Europska komisija osigurat će znatan paket financijske potpore poljoprivrednicima u EU-u prije ljeta kako ne bi morali sami snositi veće troškove proizvodnje hrane. To je europska solidarnost. Poljoprivrednici trebaju predvidljivost i potporu prije nadolazeće sezone sjetve. Moramo u potpunosti iskoristiti i inovacije kako bismo optimizirali upotrebu gnojiva. Precizna poljoprivreda, satelitski podaci, dronovi i bolje agronomske prakse mogu pomoći poljoprivrednicima da smanje troškove i učinkovitije koriste gnojiva. U okviru zajedničke poljoprivredne politike podupirat ćemo ulaganja u te tehnologije i omogućiti isplatu predujmova i dodatne financijske potpore poljoprivrednicima kojima je potrebna likvidnost za nastavak proizvodnje.

Drugo, dodaje, moramo smanjiti ovisnost o uvozu gnojiva olakšavanjem razvoja i upotrebe europskih alternativa, posebno organskih gnojiva i biognojiva. Mnogi poljoprivrednici već imaju mogućnost reciklirati hranjive tvari iz stajskog gnoja, otpada od hrane, komposta ili drugih organskih materijala i preraditi ih u vrijedna gnojiva. Međutim, još uvijek nailaze na previše pravnih i administrativnih prepreka, i na europskoj i na nacionalnoj razini, koje koče razvoj i primjenu novih rješenja.

Prilagodit ćemo svoj zakonodavni okvir kako bi bio poticajniji za inovacije i pratio stanje na terenu. To prema potrebi uključuje i preispitivanje postojećih pravila. Među ostalim, razmotrit ćemo kako naša pravila o nitratima mogu bolje odražavati stvarnost poljoprivrednog kalendara. Europa mora biti bliska onima koji svakodnevno rade na poljima, istaknuo je povjerenik.

Treće, podupirat ćemo mjere za povećanje transparentnosti i dijaloga u cijelom lancu opskrbe gnojivima. Europska komisija pozvat će proizvođače gnojiva, poljoprivrednike i države članice EU-a na raspravu o aktualnim izazovima i kako ih zajednički svladati. To podrazumijeva i rad na stvaranju potpuno integriranog jedinstvenog tržišta gnojiva na kojem bi poljoprivrednici mogli lakše kupovati proizvode iz drugih zemalja, napisao je Hansen.

Dodaje da, osim toga, tržište gnojiva treba postati transparentnije. To započinje boljim razumijevanjem načina formiranja cijena. Izvijestit ćemo o tome kako se troškovi povezani s provedbom mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama i sustava trgovanja emisijama prenose na poljoprivrednike. Potpora našoj industriji ne smije biti nauštrb nekog drugog sektora.

'Moja je poruka jasna – potrebno nam je europsko partnerstvo za gnojiva koje uključuje ulaganja i mjere na europskoj i nacionalnoj razini te na razini privatnog sektora, i to brzo. To je ključno za naše poljoprivrednike, industriju i nas potrošače. Za promjene treba vremena, ali odgađanje neophodnog djelovanja ne dolazi u obzir ako želimo zaštititi svoju sigurnost opskrbe hranom i prehrambenu neovisnost', zaključio je.