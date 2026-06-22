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JOŠ UVIJEK NIJE UGAŠEN

Veliki požar na Hvaru progutao deset hektara šume, vatrogasci će na terenu ostati cijelu noć

U gašenju požara na Hvaru vatrogascima u pomoć pristigli i kanaderi
Ilustracija/Ivo Cagalj/Pixsell
VL
Autor
Žaklina Jurić/Hina
22.06.2026.
u 22:46

U gašenju je sudjelovalo 50 vatrogasaca s 15 vozila, a iz zraka im je naizmjenično pomagalo pet kanadera

Veliki šumski požar koji je u ponedjeljak nešto poslije 18 sati buknuo u Svetoj Nedjelji na Hvaru još uvijek nije u potpunosti ugašen, doznaje se od vatrogasaca. Požar je zahvatio oko deset hektara borove šume i rubnih dijelova vinograda.

U gašenju je sudjelovalo 50 vatrogasaca s 15 vozila, a iz zraka im je naizmjenično pomagalo pet kanadera. Vatra se u jednom trenutku približila kućama, no vatrogasci su je brzo ugasili. Vatrogasci će na terenu ostati cijelu noć i nastaviti aktivno gasiti.
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Ključne riječi
Vatrogasci Hvar požar

Komentara 1

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Avatar Spalathos
Spalathos
22:50 22.06.2026.

Početak ofenzive s Istoka.

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