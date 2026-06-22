Veliki požar na Hvaru progutao deset hektara šume, vatrogasci će na terenu ostati cijelu noć

Veliki šumski požar koji je u ponedjeljak nešto poslije 18 sati buknuo u Svetoj Nedjelji na Hvaru još uvijek nije u potpunosti ugašen, doznaje se od vatrogasaca. Požar je zahvatio oko deset hektara borove šume i rubnih dijelova vinograda.

U gašenju je sudjelovalo 50 vatrogasaca s 15 vozila, a iz zraka im je naizmjenično pomagalo pet kanadera. Vatra se u jednom trenutku približila kućama, no vatrogasci su je brzo ugasili. Vatrogasci će na terenu ostati cijelu noć i nastaviti aktivno gasiti.