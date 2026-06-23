VIDEO Skočio u more među tisuće riba kako bi spasio dupina: 'Nisam imao vremena razmišljati'

Na otvorenom moru između Visa i otočića Proizda nedavno se odigrala nesvakidašnja scena. Dok je posada plivarice "Goran" obavljala redoviti ribolov, jedan neočekivani gost završio je u mreži prepunoj inćuna i srdela. Umjesto da promatra razvoj situacije s palube, veloluški ribar Hrvoje Kočka bez razmišljanja je skočio u more kako bi pomogao zarobljenom dupinu.

Kako je ispričao za Portal Južni, tijekom godina rada na plivarici nagledao se raznih situacija na moru, no ovakav trenutak doživio je prvi put. Iako dupini povremeno završe u ribarskim mrežama, najčešće uspiju sami pronaći izlaz ili pokidati mrežu i osloboditi se. Ovoga puta sve je počelo kada su u mrežu uplivala četiri dupina. Troje ih je vrlo brzo pronašlo način za bijeg, no jedan nije imao toliko sreće. Ostao je zarobljen među velikom količinom ribe te nije mogao pronaći put prema slobodi. "U tom trenutku nisam puno razmišljao. Vidio sam da ne može izaći i jednostavno sam reagirao", prisjetio se Hrvoje.

Akcija spašavanja pokazala se zahtjevnijom nego što je izgledalo. Dupin je bio uznemiren i neprestano se pokušavao osloboditi, zbog čega prvi pokušaji izvlačenja nisu bili uspješni. Situacija se promijenila tek kada se životinja nakratko smirila. Prema riječima ribara, u jednom trenutku dupin ga je lagano dotaknuo kljunom po bedru, nakon čega je Hrvoje pokušao uspostaviti kontakt i umiriti ga. Čini se da je upravo tada životinja prestala pružati otpor, što je omogućilo nastavak spašavanja.

Dok se sve odvijalo u moru, ostatak posade budno je pratio događaj i pomagao savjetima s broda. Vremena za oklijevanje nije bilo jer zarobljeni dupin u takvim okolnostima može ostati bez dovoljno prostora za kretanje i dolazak na površinu po zrak. Iako nije osjećao strah, Hrvoje priznaje da je adrenalina bilo napretek.

Srećom, spašavanje je završilo bez posljedica. Osim nekoliko ugriza riba koje su ga grickale tijekom boravka u mreži, ribar je prošao bez ozljeda, a najvažnije je da je i dupin ponovno završio na slobodi. Najemotivniji trenutak uslijedio je nakon oslobađanja. Dupin se ubrzo pridružio svojoj skupini, a nekoliko trenutaka kasnije životinje su plivale ispred broda, povremeno iskačući iz mora i ispuštajući karakteristične zvukove. "To je osjećaj koji se teško može opisati riječima. Najljepše je bilo vidjeti ga kako se vraća svom jatu", rekao je Hrvoje za Portal Južni.