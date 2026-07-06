Napadač iz Čakovca pobjegao u BiH?

Policija i dalje intenzivno traga za Danijelom Trninićem, osumnjičenim za pokušaj ubojstva dvojice mlađih muškaraca u pucnjavi koja se dogodila na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu. Prema neslužbenim informacijama, istražitelji provjeravaju indicije da je nakon napada pobjegao u Bosnu i Hercegovinu, što bi, ako se potvrdi, moglo dovesti do raspisivanja međunarodne tjeralice.

Kako je u HRT izvjestio, policija je dosad obavila razgovore s nekoliko desetaka osoba te pretražuje vozila, stanove i kuće u sklopu intenzivne potrage za osumnjičenikom. U akciju su uključeni i policijski službenici iz Varaždinske županije, a kriminalističko istraživanje provodi se u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu.

Trninić je rođen u Sisku, a prebivalište ima na području Varaždinske županije. Policiji je od ranije poznat zbog više kaznenih djela u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Prije šest godina uhićen je u akciji "Unikat" u BiH, gdje je s još dvije osobe u napuštenoj tvorničkoj hali uzgajao marihuanu te posjedovao ilegalno oružje. Zbog toga je osuđen na pet i pol godina zatvora. Dio kazne odslužio je u Bosni i Hercegovini, nakon čega je na vlastiti zahtjev premješten u Hrvatsku te ostatak kazne izdržavao u Kaznionici u Lepoglavi.

Po izlasku iz zatvora ponovno je evidentiran zbog kaznenih djela, među ostalim i prijevara u gospodarstvu, zbog čega je već bio poznat varaždinskoj policiji. Policija zasad nije službeno potvrdila motiv pucnjave, no prema neslužbenim informacijama, istražitelji sumnjaju da bi sukob mogao biti povezan s drogom. Konačne okolnosti utvrdit će kriminalističko istraživanje.

Dvojica teško ozlijeđenih muškaraca i dalje se nalaze na liječenju u Županijskoj bolnici Čakovec. Njihovo je zdravstveno stanje stabilno i nisu životno ugroženi, no službeni razgovori s policijom bit će obavljeni tek kada to dopusti njihovo zdravstveno stanje.

Policija je ponovno upozorila građane da je riječ o naoružanoj i opasnoj osobi te pozvala sve koji imaju informacije o njegovu kretanju da odmah obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Građanima se posebno preporučuje da mu se ne približavaju niti pokušavaju uspostaviti kontakt. Ako se potvrdi da je osumnjičeni napustio Hrvatsku i sklonio se u Bosnu i Hercegovinu, za njim bi mogla biti raspisana međunarodna tjeralica putem Interpola, čime bi se potraga proširila i izvan hrvatskih granica.