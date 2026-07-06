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NA ZGRADI NEKADAŠNJEG RESTORANA

FOTO Sramotan grafit zgrozio Slavonski Brod: Policija pokrenula istragu

Slavonski Brod: Na frekventnoj lokaciji uz savsko šetalište osvanuo grafit neprimjerenog sadržaja
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
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Autor
Vedran Balen
06.07.2026.
u 18:55

Policija je pokrenula istragu nakon što je na zgradi u središtu grada osvanuo grafit koji poziva na nasilje nad srpskom manjinom

U Slavonskom Brodu ponovno je aktualiziran slučaj govora mržnje nakon što je na zgradi nekadašnjeg restorana "Brođanka" osvanuo grafit koji poziva na nasilje nad pripadnicima srpske nacionalne manjine i širi izrazito uvredljiv i prijeteći sadržaj. Fotografije spornih poruka brzo su se proširile društvenim mrežama te izazvale niz reakcija u javnosti i političkim krugovima.

Prema dostupnim informacijama, sramotni grafit "Ubij Srbina i izvadi mu organe jer su mačke gladne" uočen je tijekom ophodne djelatnosti policije u središtu grada. Policija je odmah pokrenula postupanje te je slučaj okarakteriziran kao oštećenje tuđe stvari i javno poticanje na nasilje i mržnju. Protiv nepoznatog počinitelja podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.

Sadržaj grafita, koji uključuje izravne pozive na nasilje, izazvao je zabrinutost građana te osude brojnih političkih aktera. Iz Gradske organizacije Socijaldemokratska partija Hrvatske Slavonski Brod poručuju kako takve poruke nemaju mjesto u javnom prostoru te da predstavljaju izravan napad na temeljne vrijednosti zajednice.

"Takve poruke nemaju i ne smiju imati mjesta u Slavonskom Brodu, gradu koji počiva na vrijednostima međusobnog poštovanja, tolerancije i suživota", poručila je predsjednica gradske organizacije SDP-a Sandra Petrović u priopćenju. Dodaje kako govor mržnje i pozivanje na nasilje nisu izraz slobode mišljenja, već ugroza sigurnosti građana.

SDP je pozvao policiju i sva nadležna tijela da ulože maksimalne napore u pronalazak počinitelja te da se, uz uklanjanje grafita, osigura i odgovarajuća kaznena sankcija. U priopćenju se naglašava kako samo uklanjanje bez pronalaska odgovorne osobe nije dovoljna poruka javnosti te da je nužno jasno sankcioniranje ovakvih djela. Ističu kako grafiti u gradu mogu imati i pozitivnu, kulturnu i estetsku ulogu, ali da ovakvi sadržaji duboko uznemiruju građane svih dobnih skupina.

Iako priznaju da Grad i gradonačelnik Mirko Duspara (nezavisni) nemaju ovlasti u samoj istrazi, iz SDP-a smatraju da postoji politička i društvena odgovornost da se ovakvi incidenti javno i nedvosmisleno osude te da se pomogne u što bržem uklanjanju spornih sadržaja. Na kraju priopćenja pozvali su brodsko Gradsko vijeće da na idućoj sjednici donese službeni zaključak ili deklaraciju kojom se osuđuje govor mržnje te potvrđuje politika nulte tolerancije prema nasilju i netrpeljivosti. Slučaj je ponovno otvorio pitanje granica javnoga govora, odgovornosti institucija i brze reakcije na pojave koje mogu narušiti osjećaj sigurnosti i suživota u lokalnoj zajednici. 

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Ključne riječi
Slavonski Brod govor mržnje grafit

Komentara 17

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GL
glištun
19:53 06.07.2026.

Nema grada bez ustaških grafita.Ustaška ikonografija, crne majice od Bleiburga do Keleminčevih, Skejinih skupova.Relativizacija ustaških zločina iz 2. svjetskog rata, povik ZDS od Topsonovih koncerata do saborskih klupa. Bivši ministar pjeva o"zlatnoj grobnici", zna se čijoj... povijesni revizionizam hoće drugačijuju sliku, uljepšanu, domaćih kolaboracionista....i onda se čudom čudimo ovim lijepim kršćanskim porukama ljubavi!?

PA
pantigana
18:56 06.07.2026.

To je posljedica Plenkijevih "dvostrukih konotacija"...

Avatar oluja 45
oluja 45
19:15 06.07.2026.

Nista cudno nista novo u hrvatsskoj! Ovo isto vidimo ovdi skoro svaki dan i nikome nista...

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