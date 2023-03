Šef Wagnera upozorio Moskvu: Prijeti nam napad velikih razmjera, znam i kada

Osnivač Wagnera Jevgenij Prigožin upozorio je ruskog ministra obrane Sergeja Šojgua da Kijev planira ofenzivu kako bi odsjekao snage Wagnerove grupe od glavnine moskovskih trupa. Šef plaćeničke jedinice je na jučerašnjoj tiskovnoj konferenciji tvrdio da je "napad velikih razmjera" planiran za kraj ovog mjeseca ili početak travnja. Prigožin je naime, pisao Šojguu.

"Tražim od vas da poduzmete sve potrebne mjere kako biste spriječili da privatna vojna tvrtka Wagner bude odsječena od glavnih snaga ruske vojske, što će dovesti do negativnih posljedica za specijalna vojna operacija", rekao je.

Dodao je da će dati vlastiti plan kako se suprotstaviti Ukrajini, ali nije otkrio kako je saznao za navodnu predstojeću ofenzivu.

BLAME GAME: PRIGOZHIN - SHOIGU



Prigozhin writes Shoigu, asking him to take measures to prevent the encirclement of Wagner in Bakhmut 🇺🇦 during the anticipated 🇺🇦counter-offensive (end of March-April).



Prigozhin is now laying the groundwork to blame Shoigu for 🇷🇺 loss there. pic.twitter.com/cuYJIfxqAz