Putin i Xi potpisuju dva velika sporazuma; Kijev čeka ključni susret Zelenskog i kineskog predsjednika

Pred ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom drugi je dan razgovora s gospodarskim odnosima u središtu i dvije strane trebale bi u utorak potpisati dva velika sporazuma o proširenju "sveobuhvatnog partnerstva" i "strateške suradnje". Neočekivano u utorak će se također održati sastanak na vrhu u Kijevu, gdje će se japanski premijer Fumio Kishida sastati s Putinovim neprijateljem Volodimirom Zelenskim i ponuditi mu "solidarnost i podršku".

8:51 - Ukrajina čeka da čuje hoće li doći do razgovora između predsjednika Volodimira Zelenskog i kineskog čelnika Xi Jinpinga, rekla je potpredsjednica ukrajinske vlade Iryna Vereshchuk u intervjuu objavljenom danas. "Ne znam, čekamo potvrdu", rekla je na pitanje hoće li doći do razgovora između dvojice čelnika. "To bi bio važan potez. Imaju si što reći", rekla je Vereshchuk za talijanske novine Corriere della Sera.

"Smatram ključnim da kineski čelnik naglasi Putinu da su zločini protiv čovječnosti počinjeni u Ukrajini, uključujući deportaciju djece, masakre civila, bombardiranje energetske infrastrukture, neprihvatljivi." Na pitanje misli li da će Kina poslati oružje Rusiji, odgovorila je: “Ne vjerujem. To bi uključivalo izravnu konfrontaciju sa Zapadom. Umjesto toga, mislim da su kineski čelnici puno inteligentniji od ruskih.”

7:55 - Xijevo putovanje u Moskvu smatra se velikim poticajem za njegova strateškog partnera Putina, koji je predmet tjeralice Međunarodnog kaznenog suda zbog optužbi za nezakonitu deportaciju ukrajinske djece. U ponedjeljak su Xi i Putin razgovarali četiri i pol sata, nazivajući jedan drugoga "dragim prijateljem", a međunarodno izolirani ruski čelnik rekao da je otvoren za razgovor o kineskim prijedlozima o rješenju rata u Ukrajini..

U rijetkom potezu, Putin je otpratio Xija do njegova automobila nakon razgovora, a njih su dvojica viđena kako se zajedno smiješe. Ruski je čelnik tijekom sastanka rekao da je otvoren za razgovore o Ukrajini i pohvalio prijedlog Pekinga o sukobu u 12 točaka, koji uključuje poziv na dijalog i poštivanje teritorijalnog suvereniteta svih zemalja. Kina se nastoji prikazati kao neutralna strana u ukrajinskom sukobu, ali Washington je rekao da bi potezi Pekinga mogli predstavljati "taktiku odugovlačenja" koja pomaže Moskvi.

Moskva i Peking su proteklih godina pojačali suradnju, oboje vođeni željom da budu protuteža američkoj globalnoj dominaciji. Stav Pekinga o Ukrajini izazvao je kritike zapadnih zemalja, koje su rekle da Kina prešutno podupire oružanu intervenciju Moskve. Američki državni tajnik Antony Blinken rekao je da Xijev posjet Moskvi "sugerira da Kina ne osjeća nikakvu odgovornost da predsjednika pozove na odgovornost za zločine počinjene Ukrajini".

"I umjesto da čak i osudi, radije bi pružio diplomatsko pokriće Rusiji da nastavi činiti te velike zločine", dodao je. Xi je rekao Putinu u ponedjeljak da je Kina spremna "nastaviti igrati konstruktivnu ulogu u promicanju političkog rješenja" ukrajinske krize, prema kineskoj državnoj novinskoj agenciji Xinhui. Sjedinjene Države optužile su Peking da razmišlja o izvozu oružja u Moskvu, što je Kina energično demantirala.

Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da bi pozdravio razgovore sa Xijem, iako iz Pekinga nije bilo naznaka takvih planova. U utorak gospodarska suradnja zauzet će središnje mjesto u razgovorima kineskog i ruskog čelnika. Dvije strane trebale bi potpisati dva velika sporazuma o proširenju "sveobuhvatnog partnerstva" i "strateške suradnje", prema Kremlju. Sastanku će nazočiti i ruski ministar obrane Sergej Šojgu. Na dnevnom redu su i pitanja vojno-tehničke suradnje, navodi Moskva. Prema Kremlju, izjave Putina i Xija planirane su nakon pregovora.

