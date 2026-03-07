Naši Portali
KRIZA ZBOG RATA

Prijeti li nova ekonomska kriza? Svijet bi se mogao suočiti s tri paralelna procesa

Autor
Hassan Haidar Diab
07.03.2026.
u 19:56

Hormuškim tjesnacem prolazi petina globalne trgovine naftom i znatan dio trgovine ukapljenim plinom, što ga čini najvažnijim energetskim koridorom u svijetu. Bude li prolaz njime dulje vrijeme nesiguran, cijene će podivljati

Napad koji su pokrenule Sjedinjene Američke Države i Izrael na Iran jedan je od najopasnijih trenutaka u suvremenoj geopolitičkoj povijesti Bliskog istoka. Iako vojni sukobi u toj regiji ne prestaju, razmjeri i posljedice aktualne eskalacije prelaze regionalne okvire i izravno utječu na globalnu ekonomiju, energetsku sigurnost i političku stabilnost. Već u prvim danima sukoba bilo je vidljivo da nije riječ samo o vojnoj operaciji protiv jedne države, nego o događaju koji ima potencijal pokrenuti lančanu reakciju u međunarodnom sustavu. Svijet je danas mnogo ovisniji o energetskim tokovima iz Perzijskog zaljeva nego što se često priznaje, a svaki ozbiljniji poremećaj u toj regiji utječe na cijene energenata, transport, industrijsku proizvodnju i životni standard milijuna ljudi. U trenutku kada je globalna ekonomija još osjetljiva nakon pandemije, inflacije i rata u Ukrajini, novi veliki sukob na Bliskom istoku mogao bi pokrenuti novu ekonomsku krizu nalik na one iz doba velike recesije ili pandemije COVID-19, čije bi posljedice osjećale i najbogatije države svijeta.

Ključne riječi
rat SAD Izrael Iran napad na Iran

