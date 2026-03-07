Gurnuo ih je u propast i pritišće: 'Neka dođe Trump, vrijeme je da se s ovim završi'

Američki predsjednik Donald Trump otvoreno je izjavio da će kubanska vlada pasti prilično uskoro, uvjeren da kubanski lideri očajnički žele dogovor s Washingtonom. To je rekao u telefonskom intervjuu za CNN, naglasivši da Kuba, nakon desetljeća otpora, više ne može izdržati intenzivni ekonomski pritisak koji je njegova administracija nametnula otoku. Trump je rekao da će, kad dođe pravi trenutak, poslati državnog tajnika Marca Rubia da pregovara s Havanom. Trenutno je, kako je naglasio, fokus na ratu sa Iranom, ali Kuba je već spremna za promjenu. "Oni tako jako žele dogovor", poručio je.

Glavno oružje tog pritiska jest učinkovit naftni embargo koji je prekinuo dotok goriva s ključnih izvora. Nakon američkih vojnih akcija protiv Madurova režima u Venezueli, nafta odande više ne stiže, a Meksiko je pod pritiskom Washingtona također prestao slati gorivo. Posljedice su katastrofalne. Na Kubi nema goriva za avione pa je turizam praktički nestao, novi hoteli stoje prazni ili zatvoreni. Struja nestaje na dane umjesto na sate, pa ljudi kuhaju i peglaju noću kad struja nakratko dođe. Ceste su gotovo prazne jer malo tko ima gorivo. Djeca i odrasli pretražuju smeće u potrazi za hranom, a neki muškarci kuhaju na granama drveća tijekom dugih blackoutova. CNN-ov dopisnik Patrick Oppmann opisuje život na otoku, iscrpljeno stanovništvo, prazne ulice, glad i duboki očaj.

Kubanska vlada odgovara tradicionalnim revolucionarnim sloganima. Svaki govor završava pokličem "Domovina ili smrt. Pobijedit ćemo!", a dužnosnici ističu da Kuba nije sama i da Sjedinjene Države nikada više neće diktirati uvjete. Unatoč tome, u privatnim razgovorima neki Kubanci izražavaju iscrpljenost i čak nadu u promjenu, pa čak i uz američku intervenciju. "Neka Amerikanci dođu, neka Trump dođe, vrijeme je da se ovo završi", rekli su neki stanovnici Havane novinarima.

Trumpova administracija vidi Kubu kao sljedeći cilj nakon akcija u Venezueli i Iranu, gdje su ciljali na uklanjanje režima. Neki izvori spominju da američki tužitelji već istražuju moguće optužnice protiv kubanskih lidera i Komunističke partije.