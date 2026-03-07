Trump se razbjesnio: 'Ne trebaju nam ljudi koji se pridružuju ratovima nakon što smo već pobijedili'

Američki predsjednik Donald Trump je na Truth Social objavio oštru poruku upućenu britanskom premijeru Sir Keiru Starmeru, čini se ismijavajući ideju da UK šalje dva nosača aviona na Bliski istok usred trenutnog sukoba s Iranom. "Ujedinjeno Kraljevstvo, naš nekada veliki saveznik, možda i najveći od svih, konačno ozbiljno razmišlja o slanju dva nosača zrakoplova na Bliski istok", objavio je Trump. "U redu je, premijeru Starmer, više nam ne trebaju - ali ćemo pamtiti. Ne trebaju nam ljudi koji se pridružuju ratovima nakon što smo već pobijedili!", rekao je Trump.

Britansko ministarstvo obrane također je ranije u subotu objavilo da su SAD počele koristiti britanske baze "za specifične obrambene operacije kako bi spriječile Iran da ispaljuje projektile u regiju". Na pitanje novinara na Air Force One o ponudi britanske vlade za korištenje baza, Trump je ponovio da je za taj potez prekasno. "Ne trebaju nam. Nije pravo vrijeme. Bilo bi lijepo da smo ih imali prije dva tjedna", rekao je Trump.

Ova izjava dolazi nakon što je UK stavio nosač HMS Prince of Wales na visoku pripravnost za moguće slanje u regiju, dok Trump tvrdi da SAD više ne treba britansku pomoć jer su ključni udari na Iran već izvedeni i sukob je pod kontrolom. Trump je ranije kritizirao Starmera zbog početnog oklijevanja da dopusti korištenje britanskih baza za američke napade, rekavši da "posebni odnosi" više nisu ono što su bili.