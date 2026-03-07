Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 163
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVE KRITIKE STARMERU

Trump se razbjesnio: 'Ne trebaju nam ljudi koji se pridružuju ratovima nakon što smo već pobijedili'

Trump
Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
07.03.2026.
u 22:39

Ova izjava dolazi nakon što je UK stavio nosač HMS Prince of Wales na visoku pripravnost za moguće slanje u regiju, dok Trump tvrdi da SAD više ne treba britansku pomoć jer su ključni udari na Iran već izvedeni i sukob je pod kontrolom

Američki predsjednik Donald Trump je na Truth Social objavio oštru poruku upućenu britanskom premijeru Sir Keiru Starmeru, čini se ismijavajući ideju da UK šalje dva nosača aviona na Bliski istok usred trenutnog sukoba s Iranom. "Ujedinjeno Kraljevstvo, naš nekada veliki saveznik, možda i najveći od svih, konačno ozbiljno razmišlja o slanju dva nosača zrakoplova na Bliski istok", objavio je Trump. "U redu je, premijeru Starmer, više nam ne trebaju - ali ćemo pamtiti. Ne trebaju nam ljudi koji se pridružuju ratovima nakon što smo već pobijedili!", rekao je Trump. 

Britansko ministarstvo obrane također je ranije u subotu objavilo da su SAD počele koristiti britanske baze "za specifične obrambene operacije kako bi spriječile Iran da ispaljuje projektile u regiju". Na pitanje novinara na Air Force One o ponudi britanske vlade za korištenje baza, Trump je ponovio da je za taj potez prekasno. "Ne trebaju nam. Nije pravo vrijeme. Bilo bi lijepo da smo ih imali prije dva tjedna", rekao je Trump.

Ova izjava dolazi nakon što je UK stavio nosač HMS Prince of Wales na visoku pripravnost za moguće slanje u regiju, dok Trump tvrdi da SAD više ne treba britansku pomoć jer su ključni udari na Iran već izvedeni i sukob je pod kontrolom. Trump je ranije kritizirao Starmera zbog početnog oklijevanja da dopusti korištenje britanskih baza za američke napade, rekavši da "posebni odnosi" više nisu ono što su bili.
Ključne riječi
Keir Starmer Donald Trump

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Ivan Grozni
Ivan Grozni
22:53 07.03.2026.

Tako su se Srbi priključili partizanima 45e a danas najveći “antifašisti”

SE
Serđo23
23:20 07.03.2026.

I tako slovenski zet i dalje misli da je kod OK Korala !

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

MATILDIN EFEKT

Genijalne žene koje su stvarale povijest, a čija su otkrića i slavu prisvojili njihovi muževi ili kolege

Iako su njihove stvarne autorice žene, mnoga od najvećih znanstvenih, umjetničkih i književnih djela potpisana su muškim imenima. Od znanstvenih laboratorija, do umjetničkih ateljea, doprinos žena kroz povijest sustavno je umanjivan, ignoriran, a nerijetko i potpuno izbrisan, dok su slavu požnjeli muškarci s kojima su dijelile život i rad. Iako je njihova uloga u nekima od najvećih otkrića i umjetničkih djela bila ključna, imena tih tihih partnerica i nevidljivih, zaboravljenih suradnica, namjerno su izbrisana iz priče o uspjehu. Njihov rad postao je temelj slave njihovih muževa ili kolega, dok su one ostale zarobljene u sjeni kućanskih obaveza, društvenih normi i emocionalnih ucjena. Taj je fenomen je 1993. godine dobio i svoj službeni naziv - “Matildin efekt”.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!