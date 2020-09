Šef splitske infektologije: Situacija se smiruje, pritisak je manji

Situacija je u laganom smirivanju, što se tiče KBC-a i prijema novih bolesnika - kaže dr. Ivo Ivić, predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split koji je u posljednje vrijeme u više medijskih istupa upozoravao na pogoršanje epidemiološke situacije, zbog čega je svojedobno kazao i da je "pristalica kažnjavanja" onih koji se ne pridržavaju epidemioloških mjera.

- Ukupan broj hospitaliziranih pred vikend je bio 74, sada smo na 62. Broj otpuštenih je veći nego broj primljenih iako smo jučer primili novih pet bolesnika. Nažalost, jučer je dvoje umrlo. Jedan je stariji gospodin, 85 godina, koji je bio doveden u teškom stanju. Jedan je bolesnik u dobi od 70 godina preminuo na respiratoru - kazao je glavni splitski infektolog dodajući da, kada se u cjelini gleda, protuepidemijske mjere su dale rezultate, prenosi Dalmatinski portal.

- Ne možemo reći da je to drastičan pad, ali se osjeća. Isto tako, osjeća se i manji pritisak na našu hitnu ambulantu. Kao što smo rekli prije tri tjedna, ovo je jedina dobra mjera koja može omogućiti zdravstvenom sustavu da dobro funkcionira i ne bude prenapregnut i zato apeliram na stanovništvo da slijede sve one upute koje dobivaju od Stožera. Neka se odmaknu od velikih okupljanja, drže distancu i nose masku i to je nešto što će nam svima pomoći - kazao je dr. Ivić.

Šef splitske infektologije kaže da imaju pet bolesnika u Jedinici intenzivnog liječenja. Troje ih je na respiratoru, a njihova prosječna dob je 67 godina.

