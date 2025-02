SDP-ovka poručila Sopti: Krvave su vam ruke, dužni ste dati ostavku

Nakon što je Ministarstvo pomorstva objavilo izvješće o tragediji na trajektu Jadrolinije oglasila se i potpredsjednica saborskog Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu SDP-ova Ivana Marković. Traži momentalnu ostavku i predsjednika Uprave Jadrolinije Davida Sopte, ostavku kompletne uprave društva kao i Nadzornog odbora.

- Utvrđeno je da je predsjednik Uprave politički i moralno odgovoran. Nije uspostavio sustav upravljanja sigurnošću. Krvave su vam ruke i zbog vašeg propusta dužni ste dati ostavku - kazala je Marković. Mora otići i Nadzorni odbor jer, kaže, osim propusta u rukovođenju odgovorni su i zbog prastarih trajekata i spornih nabavki, ali i ne nadziranja rada Uprave.

- Odgovornost je i na predsjedniku Skupštine društva, ministru Olegu Butkoviću kao i na ostatku skupštine, ministru turizma i ministru financija jer su imenovali nestručan, HDZ-ov kadar i doveli do ovoga što se danas događa u Jadroliniji - kazala je Marković. Na sve su nepravilnosti i što se događa, nastavlja, sindikati jasno upozoravali, ali ih nitko, kaže, nije htio slušati. Komentirala je i izjavu predsjednika uprave Jadrolinije Davida Sopte kako "ne osjeća krivnju" za događaj.

- Gospodin Sopta je znao da će izvještaj biti objavljen danas. Da bi si izglancao lik i djelo zakupio je neki dan dvije strane u tisku i hvalio se genijalnim rezultatima Jadrolinije. Ako si odgovoran za genijalne rezultate, onda si odgovoran i za ono loše u kompaniji -kazala je Marković. Postavila je i pitanje koji to trajekt u vlasništvu Jadrolinije danas može isploviti, a da ima sve ispravno te se pita koji će to kapetan u budućnosti na sebe preuzeti odgovornost i isploviti nakon što je utvrđena i odgovornost kapetana.

- Kapetanu kompanija nije omogućila da ima ispravan brod. Svi trajekti danas trebali bi stati u znak protesta - kazala je Marković. Izvješće o tragediji Ministarstva prometa komentirao je na društvenim mrežama i šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

- Slučaj Jadrolinija nažalost jasno pokazuje da premijeru Plenkoviću nije nimalo stalo do hrvatskih građana, već isključivo do očuvanja vlastite pozicije pod svaku cijenu. Umjesto da odmah reagira smjenama, prvog dana kada je afera izbila, on je kalkulirao, odugovlačio i na kraju povukao crtu tako da je svu odgovornost prebacio na predsjednika uprave Jadrolinije – čovjeka kojemu od početka nije bilo spasa-poručio je Hajdaš Dončić. Dodao je i da je skandalozno što se u službenom izvješću odgovornost hijerarhijski spušta od predsjednika uprave naniže, dok se iznad njega nitko ne propituje.

- To je Plenkovićevo maslo, još je dobro da na kraju i sami radnici nisu ispali krivci. Od Plenkovića smo vidjeli svakakve poteze, ali ovo je moralno i politički dno. Ne bi me iznenadilo da je tempirao objavu ovog izvješća tako da se poklopi s dočekom rukometaša, računajući da će medijska pažnja biti negdje drugdje - poručio je Hajdaš Dončić.

