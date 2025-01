Odvjetnik obitelji poginulih pomoraca: 'Očekujem javnu objavu izvješća o Lastovu, što se dogodilo i što će poduzeti'

U ponedjeljak bi se konačno trebao saznati uzrok pomorske nesreće na Jadrolinijinom trajektu Lastovo 11. kolovoza prošle godine u Malom Lošinju, kada su prilikom pada pramčane rampe poginula trojica pomoraca: Boško Kostović (56) iz Vinišća, Marko Topić (38) iz Solina i Denis Šarić (54) iz Zadra, a četvrti je teško ozlijeđen. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 3. siječnja će objaviti cjelovito izvješće o nesreći broda Lastovo, a istoga dana izvješće će objaviti i Agencija za istraživanje zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća.

Šime Savić, odvjetnik koji zastupa obitelji poginulih pomoraca, potvrdio nam je kako je dobio poziv Agencije za istraživanje zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća da u ponedjeljak u podne dođe na predstavljanje izvješća. Neće otići, a objasnio nam je i zašto. - Očekujem da se izvješće javno objavi, neka hrvatski puk čuje što se dogodilo i što će poduzeti. Oni kao državno tijelo moraju poduzeti sve daljnje radnje, a ne samo objaviti nekakav dokument. Svatko, pa i Agencija za istraživanje zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća, tko sazna da je netko učinio bilo kakvo kazneno djelo, treba ga prijaviti. Oni moraju o svemu što otkriju o utvrđenom obavijestiti tužilaštvo, policiju itd. Ako ne budu, znam što ću onda napraviti – izjavio je odvjetnik Šime Savić.

Neven Melvan, tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske smatra kako je na objavu izvješća morao biti pozvan i zapovjednik trajekta Lastovo, ali nije. - Mi smo tražili da pozovu zapovjednika, odnosno da se i njmeu dostavi na očitovanje taj dokumnet, ali iz Agencije za istraživanje zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća su nam odgovorili su kako on nije pravna osoba i kako će izvješće dati zainteresiranim stranama. Ako zapovjednik nije zainteresirana strana, ja ne znam tko jest – kaže Melvan i dodaje kako je Agencija za istraživanje zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća zatražila očitovanje od Jadrolinije i od Hrvatskog registra brodova.

- Ono što je meni šokantno jest da ni Jadrolinija nije našla za shodno da zapovjednika uključi u tu priču i da i on iznese svoje mišljenje. On je potpuno izignoriran od Agencije za istraživanje zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća i također od Jadrolinije. Ministarstvo, koje je također radilo istragu, obavilo je s njim razgovor. S obzirom na ovakav ignorantski stav od Jadrolinije i Agencije, bojimo se kamo sve to ide i zato smo mu posavjetovali da uzme pravnu zaštitu i on je ima. Ako itko može nešto mjerodavno kazati, ako se itko ima pravo očitovati, onda je to zapovjednik, a on više neće istupati bez svoga odvjetnika. Moram reći da je sve ovo vrlo konfuzno – kaže Melvan i napominje kako konačno izbješće Ministarstva mora, prometa i infrastrukture ne bi smjelo biti bitno različito od njegovog nacrta koji je prije koji mjesec objavljen u medijima i u kojem je kao odgovoran naveden predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta.

- Ako u izvješću bude bilo kakave značajne razlike od onih činjenica navedenih u nacrtu, to će onda isključivo i nedvojbeno biti utjecaj politike, a ne struke – smatra sindikalist Neven Melvan i dodaje kako trebamo sačekati ponedjeljak, kada će se sve znati.

>>> FOTO Ovo su najveće trajektne nesreće u Hrvatskoj