Poginula tri pomorca: Ministarstvo objavilo izvješće o tragediji

VOZI SE U KOLONI

FOTO Velike gužve na zagrebačkoj obilaznici, razlog su prometne nesreće

Na zagrebačkoj obilaznici od danas do 7. veljače između čvora Kosnica i mosta Sava vozit će se jednim trakom u oba smjera: u smjeru Lipovca od 8 do 14 sati, a u smjeru Bregane od 10 do najkasnije 17 sati.