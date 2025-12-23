Božidar ne pamti ovako lošu godinu: Kasnije je došao i više ga ne možeš prodati

Iako Hrvatska raspolaže s tek manjim brojem poljoprivrednih proizvoda kojima zadovoljava vlastite potrebe, ponekad se događa da domaći proizvođači ne uspiju plasirati svoj urod. Upravo se to dogodilo OPG-u Mušić iz okolice Garešnice, koji je danas odlučio darovati 10 tona kupusa koji mjesecima nije mogao prodati. Božidar Mušić priznaje da ga kupus ove godine opterećuje. Srce ga boli pri pomisli da bi dio dvaju hektara mogao završiti pod oranicom, pa je stoga odlučio darovati svoj urod.

“Kasnije je došlo i više ga ne možeš ga prodati. Na internetu je bilo 3 mjeseca, nitko nije zvao, ali nije to samo moje, nego je to i od mojih prijatelja poznanika, ja ih znam desetak koji će ga zatanjurati i koji ga nisu mogli prodati,” kaže Božidar Mušić iz Velikog Pašijana. Kupus je podijeljen u mjestu Berek, gdje ga Mušić povremeno prodaje. “Ajoj, ovo je šteta za bacanje. Čovjek je dobar pa će podijeliti, a koliko je uložio, to ga nitko ne pita,” komentira Marija.

“Ja radim u programu ‘Zaželi’ pa ću nešto svojim korisnicima odmah odvesti, budući da oni ne mogu doći tu,” dodaje Suzana Lenart iz Potoka. “Ne znam kako će nadoknaditi štetu, tko će to platiti,” pita se Petak Vukelić iz Ciglenice. Iako su mu neki nudili novac za kupus, Božidar je odbio ponudu i prihvatio dar – bocu vina. “On se namučio s time, radio je, mučio se cijelu godinu, a mi koji smo posadili malo, nije nam ni uspjelo, ali nema veze, ja sam mu to od srca dala,” ističe Ruža, obavještava HRT.

U 37 godina bavljenja uzgojem kupusa Božidar ne pamti ovako lošu godinu. Istovremeno, uvoz povrća kontinuirano raste. “Pet, šest tona je uvijek ostalo, ali sad je ostalo 30 tona, možda i više. Mi tu ne možemo konkurirati stranima, vidjeli ste koliko su uvezli iz Makedonije, Poljske, Nizozemske,” kaže Božidar. “To je strašno, ali imaju pravo na to.” Iako ima 73 godine, Božidar ne namjerava odustati od proizvodnje kupusa. Poručuje: “Poljoprivrednici se trebaju udružiti i napraviti hladnjaču za povrće.”