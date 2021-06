SDP-ov gradski vijećnik stao u obranu konobarice: 'A ti se Vili srami i svoje frustracije liječi negdje drugdje'

SDP-ov gradski vijećnik u Zadru Daniel Radeta stao je u obranu konobarice koja je odbila nositi masku u kafiću nakon čega je ministar zdravstva Vili Beroš demonstrativno napustio kafić. Podsjećamo, kasnije se pokazalo da konobarica iz zdravstvenih razloga ne može nositi masku.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

"Prije nekih 15-tak dana u kafiću u kojem je danas poslužen ministar Beroš i u kojem je ostao dužan 2 kune, za stolom mi je ostao novčanik.

Nakon nekih sat vremena, nakon što sam skužio da nema novčanika, otišao sam provjeriti do tog istog kafića na Narodnom trgu. Tamo me dočekala konobarica i njena kolegica koje su u međuvremenu tražile moj broj preko prijatelja da mi jave kako je novčanik na sigurnom. Naravno, sve je bilo na svom mjestu. Prema informacijama koje su mi dostupne radi se o istoj djelatnici. Iz svega navedenog nema niti jedan razlog zašto bi prije vjerovao ministru nego djelatnici koja tvrdi kako Vili Beroš nije platio kavu te još uz sve to bio neugodan i bezobrazan.

I više je nego jasno kako ministar Beroš laže. Uz to što besramno laže još se prijeti tužbama. Ukoliko dođe do bilo kakve tužbe prema djelatnici koja ga je poslužila, stavljam se na raspolaganje za pokrivanje kompletnih troškova sudskog procesa i eventualne kazne. A ti se Vili srami i svoje frustracije liječi negdje drugdje, a ne po zadarskim kafićima."