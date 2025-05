SDP je u strahu od moje kandidature, vodit će se prljava kampanja, a ja bez stranačkih ograničenja mogu još jače raditi za Rijeku

Nakon što mu je vlastita stranka okrenula leđa, aktualni gradonačelnik Rijeke Marko Filipović odlučio se ići po drugi mandat kao nezavisni kandidat. Zbog toga je brisan iz članstva SDP-a koji je u utrku za gradonačelnicu gurnuo njegovu dojučerašnju zamjenicu Sandru Krpan. Osvećuje li se SDP-u svojom kandidaturom, na što je u mandatu najponosniji, ali i zašto misli da će proći bolje od brojnih političara koji su napuštali velike stranke i propadali na izborima govori u intervjuu.

I prije su iz SDP-a ljudi izlazili i kandidirali se mimo stranke i redovito politički propadali. Zašto mislite da će vaš put biti drugačiji?



Odluku o kandidaturi donio sam samostalno, promišljeno i nakon brojnih razgovora s građanima, suradnicima i ljudima kojima je Rijeka važna. Nisam želio pristati na političke igre, kalkulacije i interese koji s odgovornošću prema građanima nemaju veze. SDP, umjesto da pokaže mudrost, pokazao je slabost i podlegao pritiscima pojedinaca. Ali to nije moj put. Meni politika nije svrha – svrha mi je služenje građanima. Iza mene su konkretni rezultati: financijska stabilizacija grada, najveće investicije u novijoj povijesti Rijeke, razvoj infrastrukture. To su činjenice, ne parole. Vjerujem da će građani prepoznati iskrenost, rad i kontinuitet – i zato vjerujem da će moj put biti drukčiji. Jer ne biraju se stranke, nego ljudi koji imaju što pokazati i koji znaju kamo vode svoj grad.

Na što ste najponosniji u mandatu koji ste proveli na čelu grada?



Ponosan sam što je Rijeka danas financijski stabilna, što smo naslijedili grad s dugom od 40 milijuna eura, a sada smo u plusu. Ponosan sam na pokrenute velike projekte, poput autobusnog kolodvora, cestovne infrastrukture, ulaganja u sportsku i obrazovnu infrastrukturu. Ponosan sam što je Rijeka ponovno postala grad investicija i što smo pokazali da Rijeka može bolje kad ima jasan plan i kad se vodi odgovorno. I bez lažne skromnosti – ja sam diplomirani inženjer građevine i siguran sam da vodim tim koji zna što radi. Iza svake zatvorene ulice, iza svakog građevinskog stroja i zastoja stoji gradnja infrastrukture za sljedećih pedesetak godina. Zahvaljujem građanima na strpljivosti i razumijevanju činjenice da samo s dobrim temeljima naš grad može postati i gospodarsko, i lučko, i turističko središte.

Što možete obećati svojim sugrađanima da ćete napraviti u iduće četiri godine, ostanete li gradonačelnik i nakon 18. svibnja?



Mogu obećati još brži razvoj, još jaču podršku mladima i umirovljenicima. Krećemo s modelom "10+" za mlade obitelji, s izgradnjom stanova koji će biti dostupni po povoljnim uvjetima. Uvodimo besplatan gradski prijevoz za sve umirovljenike, jačamo socijalne programe, ulažemo u nove garaže, igrališta i zdravstvo. Završavamo veliku cestovnu infrastrukturu i otvaramo vrata novim ulaganjima. Nastavljamo graditi Rijeku koja ide naprijed.

Iz SDP-a se stalno moglo čuti za vrijeme vašeg mandata da grad zapravo vodi Sandra Krpan, vaša bivša zamjenica, sada protukandidatkinja. Jesu li do vas dolazile takve priče i kako ste na njih gledali?



Iskreno, takve tvrdnje su smiješne. Jasno je tko vodi grad i tko je jedini odgovoran, to je gradonačelnik. Niti jednu ključnu odluku nije donosio netko drugi, a rezultati koje danas vidimo, poput financijske stabilnosti i velikih investicija, rezultat su rada cijelog tima koji sam vodio. Iz SDP-a ćete svašta čuti do izbora. Vodit će se definitivno prljava kampanja, što sam i najavio u svojoj kandidaturi. Kako bude rasla podrška meni, tako će i kampanja biti prljavija. Rijeka ne pripada SDP-u ili bilo kome drugome. Ona pripada Riječankama i Riječanima. A ja slušam samo njih i siguran sam da će Rijeka, ipak, nastaviti rasti uz njihovu potporu.

Gubitak Rijeke za SDP bio bi najveći mogući udarac koji mogu doživjeti na predstojećim lokalnim izborima. Osvećujete li se SDP-u svojom kandidaturom?



Ne, nikako. Ja sam, prije svega, odgovoran čovjek. Rijeka nije samo točka na karti, Rijeka su Riječanke i Riječani. Baš zato naš grad nikada nikada neće biti ničiji politički plijen. Odgovornost prema građanima i gradu ne podrazumijeva političku boju, već iskreno služenje ljudima koji su vas izabrali. Moja kandidatura nije protiv bilo koga, nego za Rijeku. Kad vam tisuće ljudi priđe i kaže da nastavite, da im je važna stabilnost i razvoj, tada nema mjesta za osobne emocije, nego samo za rad i odgovornost. SDP misli da ove moje riječi ne stoje – neka svoje stavove jasno objasne građanima.

Sandra Krpan vas je neki dan napala i zbog prometnih gužvi koje su vladale proteklog vikenda oko Rijeke. Jeste li to mogli spriječiti?



Grad Rijeka nema nikakve ingerencije na riječkoj obilaznici jer se radi o cesti koja je u isključivoj nadležnosti Hrvatskih autocesta (HAC). Dogodila se pogrešna procjena s njihove strane i siguran sam da se takva situacija više neće ponoviti. Odmah sam se čuo s direktorom HAC-a i iznio jasno nezadovoljstvo načinom organizacije radova i prometnih režima. Inače, s HAC-om imamo odličnu suradnju – dograđuje se čvor Orehovica, kao i čvor Škurinje, a uskoro počinje i gradnja novog čvora Kozala, što su važni projekti za efikasnost i sigurnost prometa u Rijeci. Od probuđene Sandre Krpan, koja je sama objavila kako već dva dana čita jednu jedinu rečenicu koja glasi "HAC je zatvorio cestu", čut ćemo još puno stvari, ali činjenice su jasne i nedvosmislene. Neću sudjelovati u raspravama i podmetanjima bezidejnih ljudi. Sve oni o sebi, na kraju, ipak kažu sami.

Zna se da su vas stranački kolege pokušali spriječiti u odlasku iz SDP-a nakon što su istaknuli Krpan kao kandidatkinju za gradonačelnicu. Jesu li točne glasine da su vam nudili mjesto konzula u Trstu samo da se ne kandidirate mimo stranke?



Ponude je bilo, neću ulaziti u detalje. To dovoljno govori o tome koliki je bio strah od moje kandidature. No ja nisam ovdje zbog funkcija, nego zbog ljudi. I zato sam ostao tu gdje trebam biti, u Rijeci, među svojim sugrađanima.

S kime biste surađivali u Gradskom vijeću, nakon izbora, koje stranke sve dolaze u obzir?



Suradnju ću graditi na programskim načelima, ne na stranačkim bojama. Bit će mjesta za sve koji žele raditi za Rijeku, za razvoj grada, za projekte koji su važni građanima. Ne zanimaju me trgovine, samo stabilnost i nastavak razvoja.

Je li opcija vašeg povratka u SDP otvorena nakon izbora ili ste tu priču završili?



Ta je priča za mene završena. Sada, bez stranačkih ograničenja i bez politikantstva, mogu još jače raditi za Rijeku. Ne slušam one koji se skrivaju iza stranaka – slušam samo građane. To je, ipak, najveća snaga ove kandidature.

Tko stoji iza vas, ima li istine da vas podupiru moćni poduzetnici iz Rijeke?



Naši donatori će većinom biti ljudi s liste, moji zamjenici i moja osobna sredstva. Kampanja će biti skromna. Iza mene stoje građani Rijeke koji su u manje od tjedan dana prikupili 3600 potpisa podrške. Moja kampanja je čista, transparentna i skromna. Nema skrivene agende, nema tajnih donatora – samo rad i povjerenje ljudi.

U lipnju se u Zagrebu održava koncert Marka Perkovića Thompsona. Biste li kao gradonačelnik Rijeke dozvolili takav koncert u Rijeci?



Rijeka je grad različitosti, otvorenosti i tolerancije. Kao gradonačelnik uvijek ću štititi te vrijednosti. Grad Rijeka ima jasne kriterije i pravila oko održavanja javnih događanja, koja vrijede za sve. Politika u tome ne smije imati utjecaj – pravila su jednaka za sve.

GALERIJA Thompson zapjevao na splitskim Gripama, pogledajte atmosferu s koncerta