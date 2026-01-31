Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 139
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
Denis Romac
Autor
Denis Romac

Dok je Mark Rutte ismijavao europsku obrambenu autonomiju, NATO pakt prestao je biti savez ravnopravnih članica

31.01.2026. u 18:27

Posljednjih dana Rutte je počeo otvoreno nastupati u ulozi Trumpova potrčka i poslušnika

Nikad poslije hladnog rata NATO nije bio važniji, ali istodobno nikad nije bio u većoj opasnosti niti je imao ovako manipulativnog i nevjerodostojnog glavnog tajnika. Prema nepisanom, ali iznimno čvrstom pravilu unutar NATO-a, dužnost glavnog tajnika uvijek pripada Europljanima, a pozicija vojnog zapovjednika Amerikancima, čime Europa dobiva političko lice Sjevernoatlantskog saveza, dok Amerikancima ostaje operativna i vojna kontrola. To je u ovom slučaju ključno, s obzirom na to da Amerikanci ne prihvaćaju da netko drugi zapovijeda njihovim snagama.

Ključne riječi
SAD Europa Rutte NATO

Komentara 1

Pogledaj Sve
CR
crocro
18:37 31.01.2026.

A kada je bio savez ravnopravnih? Ja podržavam ovaj savez i želim da bude jedinstven i jak savez ravnopravnih članica. Pitanje je bi li u današnjim okolnostima savez reagirao i kako bi reagirao da neka sila izvan saveza napadne neku malu članicu NATO saveza? Jedno je što piše a drugo je stvarno stanje.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!