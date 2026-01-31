Dok je Mark Rutte ismijavao europsku obrambenu autonomiju, NATO pakt prestao je biti savez ravnopravnih članica

Nikad poslije hladnog rata NATO nije bio važniji, ali istodobno nikad nije bio u većoj opasnosti niti je imao ovako manipulativnog i nevjerodostojnog glavnog tajnika. Prema nepisanom, ali iznimno čvrstom pravilu unutar NATO-a, dužnost glavnog tajnika uvijek pripada Europljanima, a pozicija vojnog zapovjednika Amerikancima, čime Europa dobiva političko lice Sjevernoatlantskog saveza, dok Amerikancima ostaje operativna i vojna kontrola. To je u ovom slučaju ključno, s obzirom na to da Amerikanci ne prihvaćaju da netko drugi zapovijeda njihovim snagama.
A kada je bio savez ravnopravnih? Ja podržavam ovaj savez i želim da bude jedinstven i jak savez ravnopravnih članica. Pitanje je bi li u današnjim okolnostima savez reagirao i kako bi reagirao da neka sila izvan saveza napadne neku malu članicu NATO saveza? Jedno je što piše a drugo je stvarno stanje.