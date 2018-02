'Odrekao sam te se, ostao si bez sina jedinca jer si ga lagao i izdao'

Sanjin Vujčić (40) zvani Juda, vozač Hitne medicinske pomoći u Bjelovaru, u ponedjeljak predvečer došao je posjetiti djecu u očevu kuću u Ulici Josipa Pupačića. Prije toga nazvao je oca koji je pristao na posjet ako ovaj obeća da neće stvarati probleme. Nekada je Sanjin Vujčić u toj istoj kući stanovao sa suprugom Sandrom i dvoje djece. Vujčić je već neko vrijeme razveden od supruge koja je s djecom ostala stanovati u kući s njegovim roditeljima.

Živjeti pod istim krovom

S ocem Radovanom Vujčićem (61), kojeg prijatelji od milja zovu Mravac, također je godinama bio u lošim odnosima. U ponedjeljak je svađa došla do usijanja. Nakon još jedne u nizu prepirki Radovan Vujčić izvukao je pištolj i ispalio hitac u svog sina Sanjina koji je na mjestu preminuo. Dozvolu za pištolj, neslužbeno doznajemo, Mravac nije imao. Jedno od dvoje djece u trenutku ubojstva nalazilo se u dvorištu kuće te je, navodno, nakon pucnja pokušalo ući u kuću u kojoj se dogodio zločin, ali Radovan to nije dopustio. Tešku obiteljsku situaciju ubijeni Juda često je isticao na društvenim mrežama.

– Moj prvi Badnjak bez onih bez kojih ne mogu, a čija imena ne smijem čak ni javno izgovoriti – napisao je Sanjin Vujčić na Facebooku prije dva mjeseca. Istim načinom obraćao se i ocu.

– Odrekao sam te se, ostao si bez sina jedinca jer si ga omalovažavao, podcjenjivao, lagao i izdao. Sada pokušavaš nauditi meni preko moje djece, ali shvati da upravo njima radiš štetu, i to isključivo iz vlastitih interesa i osvete. Mogao si starost provesti u veselju, a ti je provodiš u mržnji i osvetama. Čak mrziš i svoju snahu, ali je koristiš da bi naudio meni. Želim tebi i njoj da dugo živite i budete zdravi kako biste se mogli gledati jer znam što mislite jedan o drugome, a ti sada moraš živjeti s njom pod istim krovom – napisao je ubijeni Sanjin Vujčić svom ocu lani u listopadu.

“Obistinile se crne slutnje”

Upravo u to vrijeme sreli su se na nogometnoj utakmici. Ispred igrališta NK Bjelovar došlo je do fizičkog obračuna kada je Radovan nožem nasrnuo na Sanjina. Sin se uspio obraniti, ali ujedno je istukao oca do neprepoznatljivosti. Nekoliko dana nakon toga Sanjin je otišao pred kuću u kojoj se dogodio zločin i stvarao nerede zbog čega je dobio sudsku zabranu prilaska cijeloj obitelji.

– E, Sanjo moj, obistinile se tvoje crne slutnje – napisala je poznanica na Sanjinovu profilu.

– Čuli smo se baš nedavno pa mi je pričao, on je bio lud za djecom i jako ga je to boljelo. Sada će ih barem s neba moći čuvati – opraštali su se danas prijatelji na društvenom mrežama.