Šunjerga nije pokazivao emocije, suoptuženog prijatelja nije ni pogledao

Tin Šunjerga na suđenju za ubojstvo svog oca i majke koje je započelo danas na Županijskom sudu u Zadru, nije pokazivao emocije. Došao je u pratnji pravosudnih policajaca koji su mu skinuli lisičine s ruku, sjeo i mirno slušao što se govori o sudnici. Suoptuženog prijatelja I. Š., koji je sjedio o automobilu kada je Tin pucao majci u glavu, i optužen je za neprijavljivanje kaznenog djela ubojstva, a na suđenje dolazi sa slobode, nije ni pogledao.

Izgubili smo kćer i unuka

Suđenje za ubojstvo Marina i Silvane Šunjerga, prošle godine u Čisti Velikoj, započelo je isključivanjem javnosti zbog zaštite obitelji žrtava. Sandra Radanović, predsjednica sudskog vijeća i vijeća za mladež, prihvatila je zahtjev odvjetnika Željka i Kristine Šunjerge kao i odvjetnika Nevenke i Mirka Storića, roditelja ubijenih Marina i Silvane, koji su istaknuli kako zbog obiteljske tragedije trpe teške duševne boli i emocionalnu patnju koji bi se pojačavali kada bi opet o slučaju i suđenju čitali u medijima.

– Izgubili smo kćer i unuka, ali je umro i dio nas. Tražimo zaštitu od emocionalnih patnji i daljnjih boli - pročitan je zahtjev Nevenke i Mirka Storića koji su naveli kako neće nazočiti suđenju i nemaju imovinskih zahtjeva.

– Javnost suđenja napravila bi štetu po dostojanstvu i miru oštećenika koji su ozbiljno narušeni tragičnim događajem i raznim neistinama i poluistinama iznesenim u medijima - rekao je odvjetnik Željka i Kristine Šunjerga.

Odvjetnik Tina Šunjerge po službenoj dužnosti Karlo Surić također je rekao da smatra kako postupak mora biti zatvoren za javnost.

Maloljetnik ili punoljetnik?

– U ovom postupku javnost je već do sada više nego dovoljno informirana. Nažalost, do javnosti je procurila informacija u fazi istrage o načinu obrane prvookrivljenika premda nam je svima jasno da je faza istrage postupak koji mora biti tajan. Još gore od toga, procurio je u javnost i sadržaj psihijatrijskog vještačenja Klinike za psihijatrijske bolesti Vrapče. Činjenica je da su ovi dokazi javno predočeni, a nisu smjeli biti! - istaknuo je Surić. Naime, tijekom istrage je objavljeno da je Tin Šunjerga priznao krivnju “na neki način”, a u medijima je objavljeno kako je bio ubrojiv u momentu kada je počinio ubojstva. S obzirom na to da su sa zahtjevom o isključivanju javnosti složilo i tužiteljstvo, sudsko je vijeće zatvorilo glavnu raspravu za javnost.

Tinu Šunjergi kao mlađem punoljetniku sudi se pred sudskim vijećem za mladež te je moguće da će mu kazna biti izrečena kao maloljetniku - maksimalno 10 godina zatvora. S obzirom na težinu kaznenih djela moguće je da mu sudsko vijeće izrekne kaznu kao da odrasloj osobi - maksimalno do 50 godina zatvora.

[video: 19874 / ]