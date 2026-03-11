Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RAT U TIJEKU

Trump o Iranu: Pobijedili smo, ali ne želimo otići prerano

U.S. President Donald Trump visits Verst Logistics in Hebron
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
1/3
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
11.03.2026.
u 23:28

Trump je mijenjao stavove o Iranu, pripisujući američkoj vojsci zasluge za značajno slabljenje iranske vojne moći, ali se istodobno opirao brzom okončanju sukoba.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu da su Sjedinjene Države pobijedile u ratu protiv Irana, ali da će ostati u borbi kako bi dovršile posao.

„Nikada ne volite prerano reći da ste pobijedili. Pobijedili smo“, rekao je Trump na skupu u stilu predizborne kampanje u Hebronu, u Kentuckyju. „Sve je bilo gotovo u prvih sat vremena.“

Rekao je da su Sjedinjene Države uništile 58 iranskih ratnih brodova. Trump je mijenjao stavove o Iranu, pripisujući američkoj vojsci zasluge za značajno slabljenje iranske vojne moći, ali se istodobno opirao brzom okončanju sukoba.

„Ne želimo otići prerano, zar ne?“, upitao je Trump. „Moramo dovršiti posao.“ Rekao je da su Sjedinjene Države „praktički uništile Iran“. Čini se da je time dao do znanja da će Sjedinjene Države za sada nastaviti borbu. „Ne želimo se vraćati svake dvije godine“, poručio je.
FOTO Nema čega nema: Zagrepčani 'opkolili' prvi Action, evo što se sve ondje može kupiti
U.S. President Donald Trump visits Verst Logistics in Hebron
1/53
Ključne riječi
rat SAD Iran Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!