Andrés Ritter novi je glavni europski tužitelj

Europski parlament odobrio je imenovanje Andrésa Rittera za sljedećega glavnog europskog tužitelja, nakon što se o tome dogovorilo Vijeće EU, priopćeno je iz Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO). Mandat mu počinje 1. studenoga 2026., kada će na toj funkciji zamijeniti Lauru Kövesi, dosadašnju glavnu europsku tužiteljicu, koja je na čelu EPPO-a od njegova osnutka. Njoj u studenom istječe mandat na koji je izabrana 2019., a Ritter joj je tada bio protukandidat te je nakon toga imenovan njezinim zamjenikom.

Riječ je o tužitelju s 25-godišnjim iskustvom koji se specijalizirao za tzv. kriminal bijelih ovratnika i prijevare s EU subvencijama. Izabran je tijekom vrlo striktnog izbornog procesa, za koji je natječaj raspisan lani u travnju i na koji je stiglo 17 prijava. S obzirom na to da je bio dugogodišnji zamjenik "ratnice Laure", moglo bi se reći da njegov dolazak na čelo EPPO-a zapravo znači politiku kontinuiteta.

Ritter je od 1995. radio u tužiteljstvu Savezne Republike Njemačke, a 2008. postao je zamjenik glavnog tužitelja u saveznoj državi Mecklenburg-Vorpommern. Nakon toga, između 2013. i 2020., vodio je razna javna tužiteljstva, uključujući specijalizirano javno tužiteljstvo za gospodarski kriminal i kibernetički kriminal u Rostocku, prije nego što je postao prvi europski tužitelj iz Njemačke te zamjenik Laure Kövesi od 11. studenoga 2020. godine.

– Pozdravljam imenovanje Andrésa Rittera za sljedećega glavnog europskog tužitelja. Andrés Ritter ima sveobuhvatno razumijevanje EPPO-a i glavnih izazova koji su pred nama, kao i duboku predanost neovisnosti pravosuđa. Uvjerena sam da će pod njegovim vodstvom EPPO nastaviti najučinkovitije štititi financijske interese EU i vladavinu prava – kazala je Laura Kövesi.

Prema podacima iz nedavno obavljenoga godišnjeg izvješća EPPO-a, EPPO je tijekom 2025. vodio 3602 aktivne istrage, u kojima ukupna procijenjena šteta iznosi 67,27 milijardi eura. Po njihovu nalogu lani je zamrznuta imovina vrijedna 1,1 milijardu eura, podigli su 275 optužnica, a stopa osuđenosti bila im je 95 posto.